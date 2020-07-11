Как пройдёт приём в университеты в этом году: документы можно подать онлайн

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В текущем году программа приёма в университеты была унифицирована. Во всех высших учебных заведениях все этапы приёма будут проходить в один и тот же период.

Как уточнила проректор по учебной деятельности Государственного университета Молдовы (USM) Отилия Дандара, такое решение было принято в результате договорённости между Министерством образования, культуры и исследований и университетами.

С 27 июля по 4 августа пройдёт онлайн-подача пакетов документов. 6 августа будут объявлены промежуточные результаты в зависимости от наличия бюджетных и контрактных мест. В соответствии с компьютеризированной программой университетов, абитуриенты будут включены в списки по принципу убывающего порядка среднего конкурсного балла. После этого учащиеся смогут подать оригиналы документов в период с 8 по 10 августа.

Абитуриент, пишет ipn.md, будет считаться зачисленным только после предоставления документов в оригинале. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, USM откроет несколько центров для подачи документов, расположенных в пяти учебных корпусах, и составит график, по которому будет приглашать определённых абитуриентов в назначенные дни и часы. Окончательные результаты будут объявлены 20 августа.

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