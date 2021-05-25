Как прекратить вмешательство послов во внутренние дела? Додон: Нужно выслать из страны хотя бы одного (ВИДЕО)

Как прекратить вмешательство послов во внутренние дела? Додон: Нужно выслать из страны хотя бы одного (ВИДЕО)

В рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” Игорь Додон поделился своим мнением насчёт того, как прекратить вмешательство послов во внутренние дела нашей страны. Он также рассказал, что главы некоторых дипломатических миссий принимают участие в составлении списков кандидатов в депутаты ПДС, разрешают конфликты в территориальных организациях и создают команды троллей в соцсетях. 

– Нужно пригласить самого активного в МИД и сказать: “А почему вы лезете?”. Вынести предупреждение. Потом сделать следующий шаг – и все успокоятся. А как по-другому? – сказал он.  

Додон расказал, что некоторые послы составляют списки кандидатов в депутаты ПДС и даже участвуют в урегулировании конфликтов в территориальных организациях – например, в Страшенах.

– Целый посол, не буду говорить чей, едет туда и пытается успокоить партийцев, – отметил лидер ПСРМ.

Он также добавил, что послы принимают участие даже в создании команд троллей в соцсетях.

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