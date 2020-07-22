Как подать документы в вуз?

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Когда в этом году начнётся приём документов в колледжи и в вузы и как он будет проходить в связи с пандемией? Л. Мынэскуртэ, Яловены

С 13 июля уже идёт приём документов в колледжи и в университеты. Как сообщает Минобразования, за редким исключением заявки можно отправить онлайн. В колледжи и в центры повышения квалификации срок подачи заявок – по 31 июля, в профессионально-технические училища – по 7 августа. В вузы приём документов онлайн будет проходить с 27 июля по 4 августа. Объявление промежуточных результатов – 7 августа. 8 – 18 августа – сдача оригиналов документов в выбранное учебное заведение по составленному расписанию с поэтапным доступом и в различных корпусах. Объявление окончательных результатов – 20 августа.