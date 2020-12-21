Как “пережить” новогоднее застолье без вреда для здоровья: советы от специалистов НАБПП

До Нового года остались считаные дни, поэтому многие жители страны уже задумываются о продуктах, которые необходимо приобрести для праздничного стола. Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов заранее предупреждают граждан о том, что к этому вопросу нужно подходить с особой ответственностью, так как один некачественный продукт может испортить не только новогоднюю ночь, но и первоянварское утро.
Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные экономические агенты, пользуясь случаем, избавляются от залежавшихся и просроченных продуктов, выставляя их на полки в надежде, что покупатели “сметут” всё в предпраздничной суете. Поэтому спешка в этом случае противопоказана. Покупателям нужно проверять срок годности, внимательно осматривать упаковку (она не должна быть повреждена), а также оценить запах продукта.
Эксперты НАБПП рекомендуют следующее:
- Продукты нужно покупать только в авторизованных местах и ни в коем случае не на улице с багажников машин. Цены у уличных торговцев сравнительно ниже, но в машинах не соблюдаются все нормы хранения скоропортящихся продуктов, поэтому не исключено, что вам подсунут несвежий товар. Более того, восстановить справедливость в случае отравления невозможно, так как чеки последние не выдают.
- При покупке мяса и мясных изделий нужно оценить внешний вид продукта – цвет, состояние упаковки. Оно не должно быть липким и плохо пахнуть. У свежего мяса на поверхности должна быть сухая плёнка, а цвет – от розового до красного, без любых других оттенков.
- Обращайте внимание на цены! Они должны соответствовать указанным на прилавке.
- При покупке замороженных продуктов изучите этикетку. Она позволит получить необходимую информацию о продукте, а её целостность говорит о том, что товар хранили в соответствующих условиях. Не рекомендуется покупать продукты, этикетки которых были переклеены, или если на них были приклеены другие надписи или рисунки.
- При покупке молочной продукции необходимо уделить особое внимание её условиям хранения как в магазине, так и дома.
- Потребители могут потребовать у продавца дополнительную информацию о молочке, так как некоторые экономические агенты выставляют на продажу заменители молочных продуктов рядом с молочными продуктами, что может ввести в заблуждение покупателя.
- При покупке яиц обратите внимание на внешний вид скорлупы: она должна быть чистой, твёрдой, матовой, без пятен и неприятного запаха.
- При покупке шоколада нужно обратить внимание на его поверхность – она не должна быть матовой или пятнистой. На вид шоколад должен быть сухим и гладким.
- При покупке вин и алкогольных напитков необходимо оценить внешний вид жидкости, а также бутылки – она не должна протекать или быть липкой.
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