Как “пережить” новогоднее застолье без вреда для здоровья: советы от специалистов НАБПП

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До Нового года остались считаные дни, поэтому многие жители страны уже задумываются о продуктах, которые необходимо приобрести для праздничного стола. Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов заранее предупреждают граждан о том, что к этому вопросу нужно подходить с особой ответственностью, так как один некачественный продукт может испортить не только новогоднюю ночь, но и первоянварское утро.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные экономические агенты, пользуясь случаем, избавляются от залежавшихся и просроченных продуктов, выставляя их на полки в надежде, что покупатели “сметут” всё в предпраздничной суете. Поэтому спешка в этом случае противопоказана. Покупателям нужно проверять срок годности, внимательно осматривать упаковку (она не должна быть повреждена), а также оценить запах продукта.

Эксперты НАБПП рекомендуют следующее:

Продукты нужно покупать только в авторизованных местах и ни в коем случае не на улице с багажников машин. Цены у уличных торговцев сравнительно ниже, но в машинах не соблюдаются все нормы хранения скоропортящихся продуктов, поэтому не исключено, что вам подсунут несвежий товар. Более того, восстановить справедливость в случае отравления невозможно, так как чеки последние не выдают.

При покупке мяса и мясных изделий нужно оценить внешний вид продукта – цвет, состояние упаковки. Оно не должно быть липким и плохо пахнуть. У свежего мяса на поверхности должна быть сухая плёнка, а цвет – от розового до красного, без любых других оттенков.

Обращайте внимание на цены! Они должны соответствовать указанным на прилавке.

При покупке замороженных продуктов изучите этикетку. Она позволит получить необходимую информацию о продукте, а её целостность говорит о том, что товар хранили в соответствующих условиях. Не рекомендуется покупать продукты, этикетки которых были переклеены, или если на них были приклеены другие надписи или рисунки.

При покупке молочной продукции необходимо уделить особое внимание её условиям хранения как в магазине, так и дома.

Потребители могут потребовать у продавца дополнительную информацию о молочке, так как некоторые экономические агенты выставляют на продажу заменители молочных продуктов рядом с молочными продуктами, что может ввести в заблуждение покупателя.

При покупке яиц обратите внимание на внешний вид скорлупы: она должна быть чистой, твёрдой, матовой, без пятен и неприятного запаха.

При покупке шоколада нужно обратить внимание на его поверхность – она не должна быть матовой или пятнистой. На вид шоколад должен быть сухим и гладким.

При покупке вин и алкогольных напитков необходимо оценить внешний вид жидкости, а также бутылки – она не должна протекать или быть липкой.

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