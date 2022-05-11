Как пересчитывают пенсии работающим?

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Если человек, находясь на пенсии, продолжает работать, то ему положен перерасчёт пенсии. Меня интересует, во-первых, время, отработанное после выхода на пенсию, например 5 лет, должно быть на одном рабочем месте или это не имеет значения? Во-вторых, отработанное после выхода на пенсию время должно быть без перерывов или же учитывается суммарный период, в течение которого человек был трудоустроен? И, в-третьих, по какой схеме производится перерасчёт пенсии? Почему некоторым пенсионерам перерасчёт делают на все 100%, а другим добавляют мизерные суммы?

В. Фёдоров, Кишинёв

Отвечает Ольга Михаеш, заместитель начальника Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования:

– Что касается первого вопроса, то с 1 января 2022 года перерасчёт пенсии производится для пенсионеров, которые имеют после назначения/пересмотра пенсии по возрасту пять и больше лет стажа. Согласно законодательству перерасчёт пенсии по возрасту производится работающим пенсионерам, независимо от того, есть у них или нет перерыв в работе.

По второму вопросу. Страховой стаж выражается в годах и исчисляется путём суммирования месяцев, за которые были уплачены в установленных размерах взносы в бюджет государственного социального страхования, и деления полученной суммы на 12.

И относительно третьего вопроса. Согласно ст. 33 Закона № 156 от 14.10.1998 г. «О государственной пенсионной системе», пересмотр решения о назначении пенсии производится согласно условиям, предусмотренным настоящим законом. Перерасчёт пенсии для граждан, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность после реализации/пересмотра права на пенсию по возрасту, производится согласно действующим формулам на момент подачи заявления о перерасчёте, если размер будущей пенсии больше размера уже выплачиваемой. Насколько вырастет пенсия после перерасчёта, зависит от размера страхового стажа и от дохода (заработной платы) каждого человека: чем больше эти два фактора, тем выше размер пенсии после перерасчёта.