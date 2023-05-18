Как организовать безопасный пикник: советы НАБПП

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Перед началом летнего сезона Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) дает рекомендации и полезные советы по организации пикников.

По данным ведомства, организация пикника летом создает идеальные условия для размножения патогенов и повышает риск пищевого отравления. На свежем воздухе важно правильно подходить к приготовлению и хранению продуктов, особенно что касается шашлыков.

– Прежде чем готовить шашлык, нужно убедиться, что все инструменты и поверхности для приготовления чистые, продезинфицированы горячей водой и моющим средством, а затем тщательно высушены. Кроме того, нужно иметь отдельные наборы посуды для сырых продуктов и приготовленных. Использование только одного набора посуды гарантирует перенос болезнетворных микроорганизмов из сырых продуктов в приготовленную пищу. Тщательно размораживайте все замороженные продукты перед их приготовлением, – отмечают в НАБПП.

Специалисты агентства также рекомендуют перевозить продукты в термопакетах и хранить их в холодном месте. Это замедлит развитие болезнетворных микроорганизмов.

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