Как очистить организм от ядов: исключите четыре продукта

Вместо этого стоит обратить внимание на свой рацион. Вывести организм из строя может “несбалансированное питание с избытком жиров, злоупотребление алкоголем”. Также могут спровоцировать новые проблемы в организме серьезные инфекции, бесконтрольный прием лекарств, баловство с добавками, отметила специалист, передает rg.ru.

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов также уточнил, что правильную “чистку” следует начинать с исключения ряда продуктов, которые затрудняют пищеварение и провоцируют воспалительные процессы. Одну из ключевых позиций, помимо вредных жиров (в том числе большое количество рафинированного масла в рационе), здесь занимает сахар. Также стоит пересмотреть отношение к фаст-фуду, подчеркнул врач.