Как обстояла ситуация в тюрьмах страны на прошлой неделе

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 598 человек. 37 человек были освобождены, 55 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, 10 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

На контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 мобильных телефона, 4,5 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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