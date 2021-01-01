Как обстояла ситуация на границе в последний день 2020-го и в новогоднюю ночь

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За минувшие сутки границу Республики Молдова пересекли 5173 гражданина – на 80% меньше, чем на прошлый Новый год. В страну заехали 3651 человек: 1979 через молдо-румынскую границу, 831 через молдо-украинскую границу, а 841 прибыли по воздуху.

Наиболее востребованными КПП стали Международный аэропорт Кишинёва, “Леушены”, “Джурджулешты-Галац”, “Скулены”, “Отачь”. Все граждане прошли скрининг при пересечении границы. Ни у одного из них не было свойственных коронавирусу симптомов.

В то же время 28 человек были задокументированы за нарушение мер профилактики, предупреждения и/или борьбы с COVID-19.

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