Как обстояла ситуация на границе в последний день 2020-го и в новогоднюю ночь

Как обстояла ситуация на границе в последний день 2020-го и в новогоднюю ночь
За минувшие сутки границу Республики Молдова пересекли 5173 гражданина – на 80% меньше, чем на прошлый Новый год. В страну заехали 3651 человек: 1979 через молдо-румынскую границу, 831 через молдо-украинскую границу, а 841 прибыли по воздуху.  

Наиболее востребованными КПП стали Международный аэропорт Кишинёва, “Леушены”, “Джурджулешты-Галац”, “Скулены”, “Отачь”. Все граждане прошли скрининг при пересечении границы. Ни у одного из них не было свойственных коронавирусу симптомов.
В то же время 28 человек были задокументированы за нарушение мер профилактики, предупреждения и/или борьбы с COVID-19.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md