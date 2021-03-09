Как обстоит ситуация с коронавирусом в столице: последние данные

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Число мест в муниципальных больницах для пациентов с коронавирусом выросло. На данный момент оно составляет 1666. В то же время 80 коек предусмотрено для пациентов с подозрением на инфекцию. Информацию представили на заседании глав городских служб.

– На данный момент в больницах находятся 1590 пациентов с коронавирусом. 64 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 703 – в тяжёлом, 777 – в среднем, – отметила начальник Главного управления соцпомощи и здравоохранения Кишинёва Татьяна Бучарски.

С начала пандемии в Молдове выявили 195602 случая коронавируса. От вызванных осложнений скончались 4129 человек, в том числе 94 медработника.

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