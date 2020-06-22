Как обстоит ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 22 июня

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По состоянию на утро 22 июня в Молдове было подтверждено 14 200 случаев коронавируса, 1 161 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 47 человек с подозрением на инфекцию. Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 465 из них остаются в тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 094 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне из медучреждений были выписаны ещё 123 пациента. Всего выздоровевших – 8 019 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 76-летний житель Дрокиевского района и 57-летний врач из Оргеева. Общее количество летальных исходов на текущий момент составляет 475.

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