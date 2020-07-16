Как обстоит ситуация с коронавирусом в Молдове на утро 16 июля

0

По состоянию на утро 16 июля за всё время пандемии в Молдове было подтверждено 20 040 случаев коронавируса, 1 329 из которых – в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

345 пациентов с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (27 подключены к аппаратам ИВЛ), 986 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. За последние сутки вылечились ещё 342 человека. Всего с начала пандемии в Молдове выздоровели 13 640 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще трое: 65-летний житель Дрокиевского района, 51-летняя жительница столицы и 66-летний мужчина из Комрата. У всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет 662.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.