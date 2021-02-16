Как обстоит ситуация с коронавирусом в молдавских тюрьмах

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По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ), у более чем 80 заключённых в пенитенциарных учреждениях Молдовы выявили COVID-19.

Как уточнили в ведомстве, всего с начала пандемии среди отбывающих наказание было проведено 277 тестов. У 87 тест оказался положительным, летальных исходов нет.

Среди сотрудников НАПУ коронавирус у 350 человек, пишет protv.md. На лечении находятся 30 человек, 1 сотрудник скончался.

На прошлой неделе в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 0,5 л алкоголя, пакет с предположительно наркотическим веществом, 4 колоды игральных карт и психотропные вещества (42 таблетки “Субутекс”).

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