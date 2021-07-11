Как обстоит ситуация с голосованием к этому часу

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Голосование проходит в нормальном режиме и без существенных инцидентов, сообщил на брифинге для прессы председатель ЦИК Дорин Чимил.

Явка к этому часу составила около 1 млн 300 тысяч человек или более 43%. За рубежом к 19:00 проголосовало около 176 000 граждан. Наибольшее число избирателей зарегистрировали в Париже, Лондоне, Болонье и Берлине.

На участках в Приднестровье к этому часу проголосовало около 30 000 человек.

Наиболее активно голосует женщины: 54%. Больше всего проголосовало граждан в возрастной категории от 56 до 70 лет, наименее активна молодёжь до 25 лет.

Напомним, избирательные участки будут работать до 21:00. Следующий брифинг ЦИК состоится в 22:00.

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