Как обстоит ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях: данные Минобразования

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С 24 по 28 января в Молдове коронавирусом заболели 1035 учеников. В то же время заразились 423 учителя и 113 человек из числа вспомогательного персонала. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования, культуры и исследований.

В детских садах COVID-19 был подтверждён у 84 детей. Также заболели 148 воспитателей и 117 человек из числа вспомогательного персонала.

В профессионально-технических учебных заведениях коронавирус выявили у 136 учащихся, 58 преподавателей и 30 вспомогательных работников. В системе высшего образования за последнюю неделю коронавирусом заболели 65 студентов, 40 преподавателей и 48 человек из числа вспомогательного персонала.

Уровень вакцинации в дошкольных образовательных учреждениях составляет 75,71%, в школах – 84,47%, в профессионально-технических учебных заведениях – 86,40%, в вузах – 85,17%.

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