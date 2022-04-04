Как обстоит ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях: данные Минобразования

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На прошлой неделе в Молдове COVID-19 заразились около 100 учащихся. Такие данные обнародовало сегодня Министерство образования и исследований.

Согласно эпидемиологической ситуации на 1 апреля, в учебных заведениях Республики Молдова COVID-19 выявили у 131 человека. Также коронавирусом заразились 12 учителей и 5 человек из числа вспомогательного персонала, передает moldpres.md.

В детских садах зарегистрировано 7 случаев заражения среди малышей. COVID-19 также был выявлен у двух воспитателей и у одного вспомогательного работника.

Сейчас на карантине находятся 22 класса и 4 детсадовские группы.

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