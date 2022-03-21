Как обстоит ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях: данные Минобразования

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На прошлой неделе в Молдове COVID-19 заразились более 100 учащихся. Такие данные обнародовало сегодня Министерство образования и исследований.

Согласно эпидемиологической ситуации на 21 марта, в учебных заведениях Республики Молдова COVID-19 выявили 125 человек. Также коронавирусом заразились 32 учителя и 5 человек из числа вспомогательного персонала, передает moldpres.md.

В детских садах Молдовы зарегистрировано 12 случаев заражения среди малышей, пять – среди воспитателей и три – среди вспомогательных работников.

Сейчас на карантине находятся 53 класса и семь детсадовских групп.

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