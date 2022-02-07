Как обстоит ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях: данные Минобразования

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С 1 по 4 февраля в Молдове коронавирусом заболели 406 учеников, 103 учителя и 74 человека из числа вспомогательного персонала. Данные представило Министерство образования, культуры и исследований.

В детских садах COVID-19 был подтверждён у 94 детей. Также заболели 186 воспитателей и 101 человек из числа вспомогательного персонала.

В профессионально-технических учебных заведениях коронавирус выявили у 82 учащихся, 44 преподавателей и 31 вспомогательный работник. В системе высшего образования за последнюю неделю коронавирусом заболели 60 студентов, 36 преподавателей и 51 человек из числа вспомогательного персонала.

Уровень вакцинации в дошкольных образовательных учреждениях составляет 76,08%, в школах – 84,47%, в профессионально-технических учебных заведениях – 86,70%, а в вузах – 85,17%.

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