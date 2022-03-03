Как обстоит ситуация на молдавской границе: данные Погранполиции

Как обстоит ситуация на молдавской границе: данные Погранполиции

Заторы наблюдаются на четырёх КПП.

В сторону въезда в страну на:

  • КПП “Паланка-Маяки-Удобное”
  • КПП “Тудора-Староказачье” (с украинской стороны)
  • КПП “Атаки-Могилев-Подольск” (с украинской стороны).

В сторону выезда:

  • КПП “Костешть-Стынка”.

На остальных пунктах пропуска наблюдается умеренный поток пассажиров и транспортных средств. Пограничная полиция рекомендует пользоваться и другими КПП, чтобы избежать пробок.

За последние 12 часов молдавскую границу пересекли 31 438 человек, в том числе 25 890 иностранцев. 17 475 из них въехали в страну. Наиболее “востребованными” были КПП на границе с Румынией – 16 675 пересечений. На границе с Украиной зарегистрировано 14 756 пересечений.

Молдавскую границу за указанный период пересекли 18 077 граждан Украины, 11 999 из них въехали в нашу страну,  6 078 – выехали. 

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