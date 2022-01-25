Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

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Минувшей ночью в работах по расчистке трасс от снега и борьбе с гололёдом были задействованы 70 спецмашин и 99 человек. Заблокированных дорог нет, движение осуществляется в условиях зимы.

По данным Государственной администрации дорог, работы по расчистке трасс от снега проводились в центральных и южных районах. Было использовано 893 тонны противоскользящего материала.

Водителям рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: 74-89-61; 060 477 117.

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