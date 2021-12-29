Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Минувшей ночью в работах по расчистке трасс от снега и борьбе с гололёдом были задействованы 120 спецмашин и 192 человека. Заблокированных трасс нет, дорожное движение осуществляется в условиях зимы. 

По данным Государственной администрации дорог, работы по расчистке дорог от снега проводились во всех районах страны. Было использовано 952 тонны противоскользящего материала. 

Водителям рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

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