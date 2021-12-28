Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

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По данным Государственной администрации дорог, к 07.00 28 декабря все участки дорог, которые ночью замело снегом, были расчищены. Заблокированных трасс нет, дорожное движение осуществляется в условиях зимы.

По данным ведомства, минувшей ночью работы по расчистке трасс от снега и борьбе с гололёдом проводились во всех районах страны. В них были задействованы 323 спецмашины и 275 рабочих. Было использовано 2428 тонн противоскользящего материала.

Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

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