Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

В ночь на 11 февраля Молдову окутал густой туман, в связи с чем на дорогах образовалась гололедица. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог.

Ответственные службы продолжают патрулировать национальные трассы. Так, минувшей ночью в северных районах страны 20 рабочих и 3 спецмашины были задействованы для борьбы с гололедицей.

К этому часу дорожное движение осуществляется в условиях зимы. Государственная администрация автодорог просит водителей быть внимательными, а в случае затруднительных ситуаций звонить по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

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