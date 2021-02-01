Как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

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Государственная администрация дорог сообщает, что движение на всех национальных трассах осуществляется в условиях зимы.

Этой ночью проводились патрулирование дорог и борьба с гололёдом. В технологическом процессе были задействованы 186 спецмашин и 316 рабочих.

Для получения информации об условиях на дорогах или вызова спецслужб можно обращаться по круглосуточным номерам: 22 55 30; 74 89 61; 060 477 117.

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