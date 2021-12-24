Как обезопасить детей в период зимних каникул: рекомендации полиции

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С завтрашнего дня, 25 декабря, у школьников начинаются долгожданные каникулы. В связи с этим полиция напоминает, что обеспечить безопасность детей – задача родителей, поэтому очень важно объяснить и напомнить школьникам необходимые правила безопасности.



Так, столичная полиция опубликовала следующие рекомендации:

объясните ребёнку, как следует действовать в случае, если он потерялся. Убедитесь, что он знает полное имя родителей, номер телефона и домашний адрес;

не оставляйте детей без присмотра;

научите детей выходить из дома только с разрешения родителей, и всегда говорить, куда и с кем он идёт гулять;

напоминайте детям о правилах дорожного движения и о том, как важно их соблюдать;

убедитесь, что ребёнок знает номер экстренной службы.

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