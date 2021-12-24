Как обезопасить детей в период зимних каникул: рекомендации полиции

Как обезопасить детей в период зимних каникул: рекомендации полиции

С завтрашнего дня, 25 декабря, у школьников начинаются долгожданные каникулы. В связи с этим полиция напоминает, что обеспечить безопасность детей – задача родителей, поэтому очень важно объяснить и напомнить школьникам необходимые правила безопасности.

Так, столичная полиция опубликовала следующие рекомендации:

  • объясните ребёнку, как следует действовать в случае, если он потерялся. Убедитесь, что он знает полное имя родителей, номер телефона и домашний адрес;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • научите детей выходить из дома только с разрешения родителей, и всегда говорить, куда и с кем он идёт гулять;
  • напоминайте детям о правилах дорожного движения и о том, как важно их соблюдать;
  • убедитесь, что ребёнок знает номер экстренной службы.

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