Как обезопасить детей в период летних каникул: рекомендации ГИЧС

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В понедельник, 1 июня, в Молдове для школьников начались летние каникулы. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал ряд рекомендаций для детей, а также их родителей, следование которых позволит избежать несчастных случаев.

Так, во избежание пожаров ГИЧС рекомендует детям не играть с огнём и легковоспламеняющимися веществами, а также не поджигать мусор. Родителей призывают не спускать глаз с детей, находясь у водоемов, и запрещать им заходить в воду без взрослых.

Если ребёнок любит играть с друзьями, то ему надо строго запретить нахождение на территориях недостроенных зданий, заброшенных домов и электрических подстанций. Игры в этих местах могут быть опасными для их жизни и здоровья.

Детям, которые предпочитают проводить лето за городом, следует напомнить, что во время грозы нельзя находиться на открытом пространстве. Если гроза застала врасплох, то необходимо найти безопасное место и спрятаться, но для этого совсем не подходят деревья, так как именно они “притягивают” молнию.

Родители должны объяснить детям, что играть с неизвестными предметами очень опасно. Случается, что дети находят на окраинах населённых пунктов взрывоопасные предметы – игра с ними может обернуться трагедией. Если подозрительный предмет был найден, то следует немедленно сообщить об этом правоохранительным органам.

В чрезвычайных ситуациях нужно звонить в Службу 112.

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