Как не за каменной стеной

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О том, почему, покупая квартиру, надо знать историю дома

Наталья Устюгова, info@aif.md

Жители столицы часто спорят о том, в лучшую или худшую сторону меняется самый большой город Молдовы. Если не считать некоторых позитивных изменений последних лет, хвастаться нечем. Но важна не столько эстетическая сторона вопроса. Есть здания очень даже привлекательные, но людей интересует тема безопасности строений.

Дома с довеском и перевесом

Недавно один кишинёвец поделился в социальной сети наблюдением о том, что внутри новостроя, возведённого на Ботанике, находится ещё один дом, со старым подъездом и свежими подтёками. Действительно, есть такой приём, когда стены и фундамент старого здания укрепляются и сверху можно пристроить этажи. Но когда их десять, это вызывает сомнения даже у профессионалов. Впрочем, вспомним, что, когда на хрущёвках возводили мансарды, у жильцов тоже возникали разного плана вопросы.

– Как правило, всё, что было построено в советское время, способно выдержать ещё один этаж, – комментирует ответственный секретарь Союза архитекторов РМ Оксана Москалюк. – Естественно, при условии сохранения целостности здания, включая подвалы, ранее приватизированные коммерческими структурами, в которых иногда сносили несущие стены. Всё надо учитывать. Каждый случай рассматривается отдельно. Но если у жильцов есть какие-то сомнения по поводу безопасности здания, то бить тревогу надо ещё до возведения дополнительных этажей, после строительства добиться правды будет гораздо сложнее.

За поиском истины жильцам необходимо обращаться к участковому строительному инспектору в претуру или в мэрию, именно они должны проверить правильность экспертизы, потребовать у застройщика разрешительные документы на строительство и предоставить их жильцам. Поскольку в этих документах может разобраться только специалист в сфере строительства, жильцы или их представитель должны обратиться к независимому эксперту.

Кстати, по поводу возведения дополнительных этажей возникает ещё один вопрос: хватит ли на всех тепла, воды и газа? Как правило, эту тему умышлено обходят стороной, иначе строительство, в том числе и новых жилищных комплексов, можно было бы поставить под сомнение.

Если у жильцов есть какие-то сомнения по поводу безопасности здания, то бить тревогу надо ещё до возведения дополнительных этажей, после строительства добиться правды будет гораздо сложнее.

Купить проблемы

Самое обидное, когда граждане десятилетиями выкупают жильё, а в результате получают карточные домики. Но порой люди сами виноваты. Одни в том, что делают так называемые евроремонты со сносом несущих стен, а другие в том, что молча наблюдают за этим. Поэтому специалисты рекомендуют свидетелям таких нарушений обращаться в полицию, представители которой обязаны вызвать строительного инспектора.

На момент подготовки материала ещё занимавший должность вице-претора столичного сектора Ботаника Юрий Витнянский уточнил для «АиФ в Молдове», что следует разделять неавторизованную деятельность и строительство, выполненное на законных основаниях. Если речь идёт о мансардах, то они строились со всеми разрешительными документами и с согласия жильцов, которым пообещали, к примеру, ремонт балконов с заменой стеклопакетов, а также утепление стен или другие варианты. Люди стали обращаться, когда что-то пошло не по плану, – к примеру, если экономический агент, выполнявший работы, обанкротился или в чём-то обманул. В таком случае претура не может повлиять на ситуацию, потому что между жильцами и подрядчиком были заключены прямые договоры.

– Что касается перепланировок в квартирах, то жалоб на них в разы меньше, чем самих перепланировок, – поясняет Ю. Витнянский. – Если поступают такие обращения, тогда на место приходит архитектор, составляет акт и приглашает представителей Агентства по контролю за строительством. И бывает, что владельцев квартир по решению суда обязуют вернуть первоначальное состояние жилья. Хотя понятно, что это уже не то, что было изначально, особенно если речь идёт о несущих конструкциях.

Эксперты напоминают, что люди, покупающие квартиры, должны вызвать техника БТИ, который определит, соответствует ли планировка существующей квартиры тем документам, что хранятся в БТИ. Если была перепланировка, то она должна быть авторизована и зарегистрирована. Если таких документов нет, то человек вместе с квартирой покупает себе большие проблемы. Он потом не сможет доказать, что не он нанёс ущерб зданию. Кроме того, такую квартиру будет очень сложно продать.

Проявить правовую смелость

Несмотря на то что люди не так часто интересуются состоянием домов, в судебных инстанциях рассматривается немало дел по безопасности жилья. В частности, это касается возведения мансард.

Как пояснил адвокат, магистр права Роман Аронов, известны случаи, когда строители не очень добросовестно отнеслись к работе: текли крыши и вода лилась с верхнего до первого этажа. Бывало, что строительные компании игнорировали мнения жильцов или же возникали сомнения по поводу анализа ветхости домов и т. д.

– Если после строительства дополнительного этажа появились какие-то риски для безопасности, их, в первую очередь, нужно доказать, – уточняет Р. Аронов. – Необходимо привести документальное обоснование, чем может мешать или угрожать построенная мансарда собственнику с нижнего этажа. От ответа на этот вопрос зависит перспектива дела. Если экспертиза покажет, что увеличилась возможность повышения аварийности дома из-за угрозы пожарной безопасности или, напротив, повышенной влажности, приводящей к разрушению конструкции, тогда можно этот вопрос решать в судебном порядке. В данном случае закон предусматривает снос мансарды и возврат крыши в прежнее состояние за счёт компаний-выгодоприобретателей.

Решением суда не обязательно должен быть снос дополнительного этажа. Это могут быть компенсации жильцам, возмещение материального ущерба, устранение аварийности дома и т. д. В любом случае, если речь идёт о безопасности жилья, а, следовательно, и семей, молчать не стоит, надо проявлять правовую смелость и двигаться вперёд. Или же менять место жительства.

Мнение Тэрэбуркэ

Найти надёжного агента

Человек, который вкладывает большие деньги в покупку недвижимости, хочет приобрести что-то надёжное, в данной ситуации помощь хорошего агента по недвижимости была бы весьма кстати. Но это должен быть именно профессиональный риелтор, который, согласно общепринятой европейской классификации, должен обладать знаниями в строительстве, экономике, юриспруденции и т. д. У нас же, к сожалению, очень много так называемых специалистов в этой сфере. Это люди, в лучшем случае окончившие какие-то курсы. Их цель – продать вам жильё по выгодной для них цене, а в том, какого оно качества, они либо не разбираются, либо умалчивают. При этом ни для кого не секрет, что дома у нас нередко воздвигаются с нарушением строительных норм, а в Молдове неустойчивые грунты и сейсмическая зона. Экспертизе должен подвергаться и старый жилой фонд, ведь неизвестно, насколько повредилась целостность конструкции за годы эксплуатации.

Но на этот вопрос надо смотреть шире: у нас просто нет как такового регулируемого рынка недвижимости. В Молдове этот рынок должно регулировать Агентство по геодезии, картографии и кадастру, но оно работает так, как ему удобно, и регулирует только оценку недвижимости, создавая проблемы для всех. Хорошие специалисты уходят, поскольку они не способны конкурировать с наглостью и некомпетентностью. Особенно сейчас, когда в стране кризис и очень многое сходит с рук. Именно в такое время, как правило, активизируется большое количество аферистов.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо через правовой механизм создать систему управления рынком недвижимости, которая бы контролировалась гражданским обществом. Система должна развиваться при участии государства, которое в первую очередь должно предоставить необходимые условия для развития, потому что частники сами консолидироваться не смогут. Сам рынок состоит из четырёх частей: производство строительных материалов; подрядные работы; развитие и продвижение проекта и различные услуги (оценщиков, риелторов и т. д.). У каждого участника свои интересы и поиск выгоды, но если их объединить в единую структуру, повысить профессионализм специалистов, мы и получим ядро того самого устойчивого рынка. У нас в стране есть специалисты, которые знают, как это сделать за несколько лет, какие следует задействовать механизмы. Необходима только воля государства. Но людям, которые хотят купить, продать или арендовать жильё, об этом всём знать не обязательно. Их помощниками должны стать агенты по недвижимости. Кстати, в начале текущего века профессия риелтора была признана в ЕС важнейшей в сфере услуг. Где найти такого специалиста в Молдове? Я бы посоветовал воспользоваться рекомендациями друзей и знакомых, которые уже пользовались такими услугами.

Дмитрий Тэрэбуркэ,

директор Общества независимых оценщиков РМ