Как не стать жертвой воров: рекомендации полиции

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Столичная полиция рекомендует гражданам быть особенно бдительными в период новогодних праздников, так как в эти дни традиционно отмечается всплеск квартирных, карманных и автомобильных краж.

Так, чтобы защитить свой дом от грабителей, полиция рекомендует:

никогда не оставляйте дверь открытой, даже если уезжаете ненадолго;

закрывайте входную дверь на ночь;

если потеряли ключ от двери – поменяйте замок;

научить детей бережно охранять ключ и не впускать в дом неизвестных;

не доверяйте людям, которые пытаются продать вам какой-либо товар (посуду, моющие средства, украшения и т.д.) Они могут намеренно отвлечь вас и обокрасть;

поставить решетки на окна, если вы живете на первом этаже;

просить соседей или друзей присматривать за жильем, когда вас нет дома;

не размещайте в соцсетях фото материальных ценностей, которые есть у вас дома.

Для того, чтобы не допустить кражу из карманов и сумок в общественном транспорте, правоохранительные органы советуют:

обращать внимание на подозрительно ведущих себя людей на остановках;

заранее подготовить деньги на проезд;

не увлекаться чтением во время езды;

не хранить деньги в задних карманах.

Уберечь свой транспорт можно следующим образом:

установить сенсорную сигнализацию на стеклах и капоте;

всегда закрывать окна, даже если вы отходите от машины всего на несколько минут;

убедиться в том, что вы не оставили ключи в замке зажигания;

ночью автомобили следует парковать только в специально отведенных для этого и освещенных местах.

В случае обнаружения преступления граждан призывают незамедлительно звонить по номеру 112.