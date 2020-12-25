Как не стать жертвой воров: рекомендации полиции

Как не стать жертвой воров: рекомендации полиции

Столичная полиция рекомендует гражданам быть особенно бдительными в период новогодних праздников, так как в эти дни традиционно отмечается всплеск квартирных, карманных и автомобильных краж.

Так, чтобы защитить свой дом от грабителей, полиция рекомендует:

  • никогда не оставляйте дверь открытой, даже если уезжаете ненадолго;
  • закрывайте входную дверь на ночь;
  • если потеряли ключ от двери – поменяйте замок;
  • научить детей бережно охранять ключ и не впускать в дом неизвестных;
  • не доверяйте людям, которые пытаются продать вам какой-либо товар (посуду, моющие средства, украшения и т.д.) Они могут намеренно отвлечь вас и обокрасть;
  • поставить решетки на окна, если вы живете на первом этаже;
  • просить соседей или друзей присматривать за жильем, когда вас нет дома;
  • не размещайте в соцсетях фото материальных ценностей, которые есть у вас дома.

Для того, чтобы не допустить кражу из карманов и сумок в общественном транспорте, правоохранительные органы советуют:

  • обращать внимание на подозрительно ведущих себя людей на остановках;
  • заранее подготовить деньги на проезд;
  • не увлекаться чтением во время езды;
  • не хранить деньги в задних карманах.

Уберечь свой транспорт можно следующим образом:

  • установить сенсорную сигнализацию на стеклах и капоте;
  • всегда закрывать окна, даже если вы отходите от машины всего на несколько минут;
  • убедиться в том, что вы не оставили ключи в замке зажигания;
  • ночью автомобили следует парковать только в специально отведенных для этого и освещенных местах.

В случае обнаружения преступления граждан призывают незамедлительно звонить по номеру 112.

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