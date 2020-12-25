Как не стать жертвой воров: рекомендации полиции

Столичная полиция рекомендует гражданам быть особенно бдительными в период новогодних праздников, так как в эти дни традиционно отмечается всплеск квартирных, карманных и автомобильных краж.
Так, чтобы защитить свой дом от грабителей, полиция рекомендует:
- никогда не оставляйте дверь открытой, даже если уезжаете ненадолго;
- закрывайте входную дверь на ночь;
- если потеряли ключ от двери – поменяйте замок;
- научить детей бережно охранять ключ и не впускать в дом неизвестных;
- не доверяйте людям, которые пытаются продать вам какой-либо товар (посуду, моющие средства, украшения и т.д.) Они могут намеренно отвлечь вас и обокрасть;
- поставить решетки на окна, если вы живете на первом этаже;
- просить соседей или друзей присматривать за жильем, когда вас нет дома;
- не размещайте в соцсетях фото материальных ценностей, которые есть у вас дома.
Для того, чтобы не допустить кражу из карманов и сумок в общественном транспорте, правоохранительные органы советуют:
- обращать внимание на подозрительно ведущих себя людей на остановках;
- заранее подготовить деньги на проезд;
- не увлекаться чтением во время езды;
- не хранить деньги в задних карманах.
Уберечь свой транспорт можно следующим образом:
- установить сенсорную сигнализацию на стеклах и капоте;
- всегда закрывать окна, даже если вы отходите от машины всего на несколько минут;
- убедиться в том, что вы не оставили ключи в замке зажигания;
- ночью автомобили следует парковать только в специально отведенных для этого и освещенных местах.
В случае обнаружения преступления граждан призывают незамедлительно звонить по номеру 112.
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