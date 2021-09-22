Как не стать жертвой карманников: рекомендации полиции

Как не стать жертвой карманников: рекомендации полиции

С начала текущего года полиция зарегистрировала 217 случаев карманных краж. Большинство из них были совершены в многолюдных местах. Рынки и общественный транспорт – излюбленные точки промысла воров-карманников.

Методов работы у них много, а своих жертв карманники выбирают в зависимости от: места, где человек находится, его окружения, доступности его личных вещей и т.д.  В целях профилактики карманных краж сотрудники столичной полиции провели мероприятия, направленные на информирование граждан о том, как защитить своё имущество. Кроме этого, сотрудники полиции расклеили в общественных местах информационные листовки.

– От карманников может уберечь бдительность и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, когда вы находитесь на улице, в общественном транспорте или на рынке, – говорится в сообщении полиции.

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