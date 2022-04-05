Как не навредить здоровью

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8 правил поста

Согласно опросам, великий пост традиционно стараются выдержать многие.

Оставим тут религиозный аспект. Часть делает это не только для очищения души, но и в тайной надежде похудеть к лету. Как не навредить при этом организму, рассказывает врач-диетолог Юлия Панова:

– При осознанном отношении к переходу на постную пищу, если мы рассматриваем среднестатистического обычного взрослого человека, какого-то ощутимого вреда для здоровья быть не должно. И у имеющих хронические заболевания при соблюдении норм потребления белка проблем не будет. Главное тут не ударяться в простые углеводы – употребление хлеба, постных десертов и т. д.

ВНИМАНИЕ!

Повод прекратить пост

Если появились слабость и сонливость, головокружение, отмечаются сбои в работе сердца, обострение суставных проблем – в общем, когда есть ощущение, что пост негативно отражается на состоянии здоровья.

А вот для групп с высокими физиологическими потребностями в белке и витаминах – детей, беременных, кормящих матерей – пост желателен с большим количеством потребления рыбы и морепродуктов.

Непродуманный пост может привести к развитию обострений тех или иных заболеваний. Например, для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом – колиты, энтериты, воспаления какие-то, – неполезны бобовые. Проблемы могут возникнуть и у людей с дефицитом витаминов и микроэлементов. У здорового человека запасов витамина В₁₂ должно хватать на полгода, железа – до 120 дней. Но у имеющего проблемы могут возникать головокружение и обмороки. По практике врачей, именно в постные недели выявляется максимальное число пациентов с дефицитом витаминов.

Проблемы могут проявиться от постного питания у тех, кто страдает подагрой. Исключение мяса из рациона им рекомендовано, но одновременно происходит и ограничение белка. Начинает расходоваться собственный белок (эндогенный) мышечной ткани. Это может спровоцировать обострение.

Осторожность следует проявлять и людям с сахарным диабетом. А вот сердечникам пост только на пользу.

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Вкусные рецепты для постящихся

Продолжается Великий пост. многие люди, придерживающиеся аскезы в еде, уже исчерпали идеи блюд, которые разнообразят их рацион.

А ведь пост накладывает серьёзные ограничения на перечень продуктов, разрешённых к употреблению. Это могут быть овощи, фрукты, крупы, кондитерские изделия без добавления сливочного масла и морепродукты. Строго запрещены продукты животного происхождения: яйца, мясо птицы, рыба, красное мясо, молочная продукция.

Мы предлагаем несколько рецептов, которые разнообразят ваш рацион.

Постный суп с грибами и овощами

Ингредиенты:

Постный бульон грибной – 300 мг

Постная вермишель с белыми грибами – 60 г

Ростки сои – 20 г

Грибы шиитаке / Шампиньоны – 30 г

Лук зелёный – 2 г

Соевый соус – 10 мл

Имбирь свежий – 5 г

Масло растительное – 15 мл

Чеснок – 2 г

Листья кориандра (кинза) – 2 г

Морковь – 15 г

Острый молотый перец – 1 г

Способ приготовления:

Постный бульон грибной добавить в воду согласно инструкции на упаковке и довести до кипения. Обжарить чеснок и имбирь на раскалённой сковороде с высоким бортом в течение 25 секунд. Добавить нарезанные соломкой грибы, зелёный лук и морковь и обжаривать ещё 30–40 секунд. Добавить соевый соус, перемешать, добавить подготовленный грибной бульон и довести до кипения.

Подача:

В суповую тарелку выложить постную вермишель с белыми грибами и ростки сои, залить приготовленным бульоном, накрыть, подождать 5 минут, перемешать и украсить свежими листьями кориандра (кинзы).

Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

Картофельное пюре:

Вода – 400 мл

Пюре картофельное классическое – 1 упаковка (120 г)

Соль – 2 г

Грибная начинка:

Грибы шампиньоны – 500 г

Лук репчатый – 100 г

Бульон постный грибной – 3 г

Панировочные сухари – 10 г

Масло растительное – 20 мл

Способ приготовления:

Картофельное пюре:

Вскипятить 300 мл воды с солью. Снять с плиты, добавить 100 мл холодной воды. Ввести картофельные хлопья, перемешать. Накрыть, дать постоять 3 минуты.

Грибная начинка:

На растительном масле обжарить лук. Добавить нарезанные грибы. Жарить до готовности, в конце добавить грибной постный бульон. Из картофельного пюре и начинки сформировать зразы. Запанировать в сухарях. Обжарить на растительном масле до готовности.

Великий пост заканчивается 24 апреля, но не забывайте, что выходить из него нужно постепенно, чтобы не навредить организму резкой сменой рациона. Для того чтобы не допустить резкого набора в весе, поэтапно вводите в меню продукты, от которых воздерживались во время поста: сначала молоко и сметану, затем яйца, потом можно начинать есть рыбу, и лишь после этого возвращайтесь к мясным блюдам. Это позволит снизить нагрузку на органы пищеварения.

Юлия Тутина