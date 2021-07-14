Как найти парня – популярные способы и обзор лучших мест для знакомств

Рассчитывать на то, что две половинки, которые предназначены друг другу судьбой, обязательно встретятся, недальновидно. Иногда нужно проявить инициативу, чтобы завоевать свою любовь, получить право на счастье. Проблема только в том, что сейчас люди перестали знакомиться на улице, в кафе или кино, а мужчины боятся проявлять инициативу. Но если поставить перед собой конкретную цель, то вы обязательно ее добьетесь. Осталось только разобраться, где найти парня.

Актуальные места для знакомства

Существует несколько способов знакомства с потенциальной второй половиной:

в интернете;

на тематических курсах, тренингах, мастер-классах;

на учебе или работе;

в кафе и ресторанах;

на отдыхе.

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, но опробовать любой из списка стоит, чтобы просто расслабиться, перестать волноваться и понять, что вы сами управляете своей судьбой. Не бойтесь проявлять инициативу. Лет 100-200 назад, когда женщине в обществе была отведена опосредованная роль, она должна была просто сидеть на балу и ждать, пока какой-нибудь кавалер пригласит ее на танец. Сейчас девушки могут знакомиться первыми и это нормально. Стоит рассмотреть отдельно каждый из перечисленных способов знакомства и понять, как найти парня.

Знакомства в интернете

Больше всего свободного времени мы все проводим в интернете. Закономерно, что именно здесь проще всего найти себе парня. Вы можете написать первой понравившемуся молодому человеку в социальных сетях, прокомментировать его фотографию или публикацию. Не стоит сразу заявлять о своих серьезных намерениях. Просто общайтесь, ищите общие интересы, узнавайте друг друга. Если парень не ответит, не нужно воспринимать это как личное поражение. В этом нет ничего стыдного или зазорного. Просто продолжайте поиски.

Можно зарегистрироваться на сайте знакомств, чтобы найти парня в интернете, заполнить анкету и просто непринужденно общаться. Только делать это лучше на действительно популярном сайте, такого уровня, как RusDate. А если интересуют знакомства за 40 в Москве, то и ходить никуда не нужно – по ссылке огромная база анкет.

Преимущество этого метода в том, что сюда приходят с конкретными целями, завязать разговор в переписке будет проще. Недостаток заключается в том, что далеко не все молодые люди регистрируются на сайтах знакомств, чтобы найти здесь вторую половину. Кто-то хочет просто развлечься или завести непродолжительную интрижку. Со временем вы научитесь с первых сообщений собеседника определять, какие цели он преследует. А пока что просто наслаждайтесь непринужденным общением.

Учеба, работа

Если вы не готовы знакомиться в виртуальном пространстве, предпочитаете личное общение, то найти хорошего парня можно на учебе или работе. Присмотритесь к однокурсникам в университете, коллегам по работе. Преимущество такого метода в том, что у вас уже будут общие интересы и темы для разговоров. Недостаток – не все работодатели поощряют романтические отношения между подчиненными. Но у вас всегда есть возможность пригласить понравившегося парня на кофе или обед, общаться во время перерыва и после рабочего дня. Если романтических отношений не случится, то вы точно найдете хороших друзей.

Курсы, тренинги, мастер-классы

Если круг вашего общения ограничен, вы не тусуетесь в больших компаниях, работаете в женском коллективе, то отличным способом завести новые знакомства станут тематические курсы, мастер-классы или тренинги. Выбирайте то направление, которое вас интересует, придите на пробное занятие. Преимущество такого метода в том, что на курсы и мастер-классы приходят амбициозные молодые люди, у которых есть стремления и цели, большие перспективы, есть шанс найти идеального мужчину. Недостаток – есть вероятность, что понравившийся парень будет сосредоточен только на получении новых знаний.

Отдых, кафе, рестораны

Познакомиться можно и на отдыхе. Сходите с подружками в клуб, съездите на выходные в загородный комплекс с бассейнами, СПА-зоной. Здесь все расслабленные, готовые к общению, ничем не ограниченные, поэтому завести непринужденную беседу будет проще. Преимущество способа знакомства – есть возможность какое-то время понаблюдать со стороны за мужчиной. Недостаток курортных романов в том, что они часто быстротечны и не имеют продолжения.

Разобравшись, где и как искать молодого человека, вам будет проще проявлять активность, общаться. Используйте все доступные варианты и способы, чтобы повысить шансы.