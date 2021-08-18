Как найти хорошую стоматологию в Киеве?

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Соломенка – один из лучших в Киеве: здесь все рядом – и центр города Киев, и магазины, и станции метро. А теперь есть еще и собственная стоматология Соломенского района Люми-Дент – одна из клиник признанной сети.

Большие просторные кабинеты, дружелюбный сервис, удобный адрес, парковка рядом, всегда свободный телефон (несложно дозвониться) – вот лишь некоторые из привилегий, которые получают пациенты этой клиники. А еще здесь оказывают все стоматологические услуги, проводят бесплатную первичную консультацию и предлагают интересные скидки. Так что всем, кому нужна хорошая стоматологическая клиника в Соломенском районе – сюда.

Стоматология в микрорайоне Соломенка города Киев

Стоматология обслуживает не только Соломенский район, но и соседние микрорайоны. Это удобно тем, кто не успевает на прием в одну из клиник центра: Соломенка находится совсем рядом.

Отвечающая высоким стандартам (в лучших традициях сети Люми-Дент – признанного лидера столицы, получившего высокое звание «Национальный бренд 2020»), стоматология в районе Соломенка:

работает с пациентами всех возрастов (есть детская стоматология);

принимает в удобное время, в том числе в выходные;

проводит лечение с применением передовых технологий (часто уникальных даже для такого развитого города, как Киев);

оснащена самым современным оборудованием (такого уровня оснащения больше нет ни у кого);

предлагает услуги всех специалистов – (хирургия, терапия, пародонтология, эстетическая стоматология, профессиональная чистка и т. д.).

Если нужно срочно удалить зубы мудрости, провести сложную операцию с введением в медикаментозный сон, исправить прикус, не используя брекеты, – стоматология Люми-Дент справится лучше всех.

Какие услуги предоставляет стоматология Lumi Dent

Частная стоматология в микрорайоне Соломенка располагает всем необходимым, чтобы предложить посетителям:

лечение (прикус, зубы мудрости, молочные зубики, десна, язык, слизистая оболочка);

диагностику (чтобы определить заболевание, не придется ездить в частные лаборатории, отдельно сдавать кровь и проходить компьютерную томографию – в Lumi Dent все есть, любые обследования проводятся в одном месте);

коррекцию (можно заменить протез, провести повторную реставрацию, снять и отрегулировать брекеты);

срочные хирургические манипуляции;

гигиенические процедуры (можно удалить налет ультразвуком, снять зубной камень лазером, с комфортом отбелить зубы под LED-лампой и многое другое);

имплантацию (стоматология применяет современные импланты от лучших производителей США и Европы, делая премиальные материалы доступными всем жителям и гостям города Киев).

Детская стоматология

Частная детская стоматология (Соломенcкий район, город Киев) применяет новейший подход к работе с ребенком. Каждый врач в обязательном порядке проходит соответствующую подготовку – он становится малышам другом, и только потом переходит к процедурам.

Стоматология для детей предлагает:

лечение молочных зубиков;

удаление проблемных зубов;

профилактические манипуляции (в том числе, герметизацию фиссур);

противовоспалительную терапию (стоматит, заболевание десен).

По показаниям детский врач установит ребенку пластмассовый протез, подберет цветные пластинки, чтобы быстро выровнять прикус, порекомендует брекеты (тоже яркие разноцветные). Детям старше 5 лет стоматология Люми-Дент предлагает лечение под седацией (без страха и боли, плюс малышам значительно проще усидеть на месте «долгие» 20 минут, пока врач восстанавливает зубки).

Как можно попасть на прием к врачу

Чтобы попасть на прием, можно сделать одно из трех:

позвонить в клинику (телефон есть на сайте, стоматология отвечает быстро, администратор с удовольствием поможет определиться со специализацией врача и оптимальным временем посещения);

приехать лично, если зуб уже болит, например (есть карта с подробным описанием, как добраться в Соломенский район города Киев);

записаться онлайн (сами выбирайте время, врача и оставляйте заявку).

Стоматология (Соломенский район, город Киев) расположена в удобном месте, при клинике имеется парковка для тех, кто приехал на личном транспорте. Рядом есть станции метро – за профессиональной помощью легко добраться из центра города, если вы там работаете.

Почему стоматологическая клиника Люмидент – лучшая в районе Соломенка, Киев

5 преимуществ, которые имеет стоматология Люми-Дент, по мнению ее пациентов – гостей и жителей города Киев:

уникальные технологии (импланты на все зубы за 1 прием, костная пластика с использованием собственного биоматериала, плазмолифтинг десен, люминиры и многое другое);

адекватные цены kiev.ua/price (стоматология делает услуги премиального класса доступнее);

все в одном месте (от рентгена до дентального микроскопа и сканера – можно вылечить зубы, укрепить десна, отбелить эмаль, выровнять молочный прикус);

лучшее оборудование (сканирование полости рта вместо слепков, если нужно поставить протез, аппаратная вектор-терапия десен, компьютерная анестезия без уколов);

безусловные гарантии качества.

Стоматология (Соломенка, город Киев) уже собрала массу положительных отзывов от посетителей. А что еще так наглядно подтверждает качество работы стоматологов, как мнения о них пациентов? Если вам нужна хорошая стоматология, то стоматологическая клиника Люмидент в районе Соломенка – беспроигрышный выбор, приходите и убедитесь сами.