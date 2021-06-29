Как начиналась война…

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О выходе в свет уникального и масштабного труда о начале ВОВ

22 июня в Доме офицеров прошла научно-практическая конференция, в рамках которой состоялась презентация новой книги историков Бориса Шаповалова и Виктора Гайчука «1941. Вторжение». Издание посвящено военным действиям на территории Молдавии в первые месяцы Великой Отечественной войны. Подобные книги ранее не издавались.

Из глубин архивов

Помощь в издании сборника материалов оказал пятый президент Республики Молдова, председатель ПСРМ Игорь Додон. Вместе с ним на презентации присутствовали представители Россотрудничества, известные молдавские историки, председатель правления Русской общины РМ Людмила Лащёнова, председатель правления славянской правозащитной организации «Вече» Николай Гуцул и другие гости.

Мероприятие не случайно провели 22 июня. Оно было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В целом книга «1941. Вторжение» получилась интересной и объёмной: она включает сотни документов, более 200 карт, таблиц и схем. Авторы перебрали в российских архивах тысячи документов, чтобы установить правду о первых месяцах Великой Отечественной войны, связанных с нашей республикой.

Начавший презентацию историк, доктор философии, зампредседателя Союза офицеров РМ, один из авторов Борис Шаповалов отметил, что книга необычна тем, что впервые за 80 лет, минувших с начала войны, в ней рассказывается только о первых месяцах 1941 года.

– Это издание – серьёзная попытка разобраться в событиях начала Великой Отечественной на территории республики, – сказал Борис Шаповалов. – До этого все фундаментальные труды молдавских историков были посвящены войне в целом или же отдельным, наиболее ярким периодам и событиям. Период 1941 года и до сегодняшнего дня наименее изучен в молдавской исторической науке. Это объясняется многими причинами. По этому периоду сохранилось мало подлинных документов. Немецкие и румынские архивы советскими историками были изучены слабо, так как Германская Демократическая Республика и социалистическая Румыния были союзниками СССР. Поэтому на многие вопросы из прошлого закрывались глаза.

Доктор истории, дивизионный генерал, врио министра обороны Виктор Гайчук напомнил, что Молдавия первой оказалась под ударом, в первый же день войны бомбили Кишинёв, Бельцы.

– Наша книга «1941. Вторжение» – это сборник архивных документов, воспоминаний советских военачальников и ветеранов войны, авторских материалов, – сказал Виктор Гайчук. – Источниковедческой базой книги являются архивные материалы, научная литература молдавских, российских и других зарубежных историков, ранее опубликованные материалы и воспоминания о победе советского народа, а также недавно рассекреченные документы военных архивов. Мы особо подчёркиваем тот аспект, что книга базируется на широкой документальной основе, она на 70% состоит из подтверждённых фактов и документов.

Это издание – серьёзная попытка разобраться в событиях начала Великой Отечественной на территории республики. До этого все фундаментальные труды молдавских историков были посвящены войне в целом или же отдельным, наиболее ярким периодам и событиям.

Праведники мира

Особое внимание авторы уделили холокосту, который не обошёл Молдову стороной. Как следует из содержания книги, из «6 млн истреблённых фашистами евреев 2,5 млн были советскими гражданами. Из них более 600 тыс. – жители Молдовы и близлежащих областей Украины и Румынии».

– Работы по установлению погибших в холокост ведутся до сих пор, но вряд ли когда-либо удастся узнать реальную цифру, – сказал в своём выступлении на презентации книги исследователь холокоста Евгений Брик. – Подсчитано, что в Молдове от геноцида погибли 400 тыс. граждан еврейской национальности.

Но, как выяснилось при прочтении сборника, уничтожали евреев не только каратели. В главе «Пепенская трагедия – массовое истребление еврейского населения местными жителями» рассказывается о том, как в июле 1941 года односельчане убили 326 человек иудейского вероисповедания.

«Самым страшным, как подчёркивали выжившие в этой трагедии евреи, было огромное потрясение от того, что убивали соседи, коллеги, приятели… Одновременно следует отметить, что большинство православного населения сочувствовало евреям, им оказывали помощь и содействие, с риском для жизни спасая их от неминуемой гибели. В почётных списках Праведников мира Израильского института катастрофы есть 79 уроженцев Молдовы», – написано в книге.

Герои СССР в Молдавии

Ценность изданной книги «1941. Вторжение» ещё и в том, что в ней впервые опубликован поимённый список Героев Советского Союза, получивших награду за оборону Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Таких, как удалось установить авторам исследования Б. Шаповалову и В. Гайчуку, 16 человек. В их числе три пограничника знаменитой Стояновской заставы, 10 дней державших оборону: Александр Константинов, Иван Бузыцков и Василий Михальков. Приняв на себя первый бой 22 июня, пограничники отступили только 2 июля, взорвав напоследок мост через Прут.

Один на войне воин?

Отдельное место отведено в историческом труде необычному подвигу 22-летнего рядового 176-й стрелковой дивизии, ездового Дмитрия Овчаренко. В документах, описывающих его подвиг, а именно в донесении, говорилось: «13 июля 1941 года красноармеец Овчаренко вёз боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от своего подразделения в 4–5 километрах. Недалеко от посёлка Песец под Бельцами на него напали и окружили две автомашины в составе 50 германских солдат и трёх офицеров». Если вкратце передать смысл донесения, то якобы советский солдат взялся за винтовку, чтобы отстреливаться, но немецкий офицер выбил из его рук оружие. Тогда рядовой схватил с подводы топор и отрубил голову офицеру. Остальные гитлеровцы кинулись врассыпную, вслед им Овчаренко швырнул гранату, уничтожив более 20 солдат. За этот подвиг отважный рядовой был представлен к званию Героя Советского Союза.

Не вымысел советской пропаганды

Однако в последние годы появилось много публикаций, в которых говорится о том, что подвиг Овчаренко – это вымысел советской пропаганды. Мол, и села такого в Молдавии не было, и сил не хватило бы такое количество фашистов в одиночку уложить и т. д. Любителями военной истории, серьёзными специалистами и фальсификаторами в последние годы стали задаваться вопросы, отсутствие ответов на которые ставили подвиг красноармейца Овчаренко, «советского Рембо с топором», под сомнение.

Борис Шаповалов и Виктор Гайчук много поработали в российских архивах, чтобы спустя 80 лет установить истину. Оказалось, что посёлок Песец всё-таки существует. Он находится не под Бельцами, а в Хмельницкой области Украины, в 80 километрах от молдавской границы, где действительно дислоцировалось одно из подразделений 176-й стрелковой дивизии, в котором служил Д. Овчаренко, хотя основные части дивизии находились в Молдове. Но немцев в районе посёлка Песец не было. И вряд ли у рядового, даже такого отчаянного, получилось бы разогнать 50 опытных немецких вояк. А вот венгерские необстрелянные новобранцы там действительно были. И, скорее всего, наткнулись на Овчаренко именно они. И пустились врассыпную, когда красноармеец схватил топор. Подвиг бойца от открытия новых подробностей не померк, просто наконец установлена истина.

Данные о дальнейшей судьбе рядового Дмитрия Овчаренко скудны, можно сказать, что их почти нет. Авторы труда «1941. Вторжение» смогли установить дату и место смерти героя – он погиб 28 января 1945 года в Венгрии. Более того, обнаружен подлинный документ – наградной лист рядового Овчаренко о присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина со всеми необходимыми подписями и печатями. Дмитрий Овчаренко погиб, даже не подозревая, что более трёх лет был Героем Советского Союза. К слову, за годы войны звезды Героя СССР удостоились свыше 11 тыс. человек.

Труд Бориса Шаповалова и Виктора Гайчука чрезвычайно ценен и важен, так как стирает белые пятна истории и опровергает фальсификации о войне 1941–1945 годов.

– Это чрезвычайно важно. В последние годы наблюдаются попытки пересмотреть и переписать историю, – подчеркнул на презентации руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьёв. – И хорошо что появляются труды квалифицированных историков о реальных событиях тех лет.

Мнение

Полезный труд

Николай Гуцул, председатель правления славянской правозащитной организации «Вече»:

– Приятно отметить, что в книге «1941. Вторжение» представлен широкий спектр документов по созданию первых истребительных батальонов. Благодарю авторов за поимённо составленный список Героев Советского Союза, получивших награду за оборону Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Но было бы ещё неплохо, рассказывая о Героях СССР, публиковать рядом с текстом и фотографию их памятников, что было бы очень наглядно для подрастающего поколения, для которого, как известно, важна визуализация. Одно дело текст читать, а другое – увидеть фото памятника на молдавской земле. Эта книга будет полезна историкам, пишущим диссертации, студентам, избравшим своей темой Великую Отечественную войну.

Комментарий

Святая обязанность

Игорь Додон, председатель ПСРМ:

– Благодарю авторов книги за трудную и кропотливую работу. Наша святая обязанность перед ветеранами делать всё возможное, чтобы никто не забыл, что означает для нас День Победы, что означает 22 июня, что означает 24 августа – дата, которую мы отмечаем как День освобождения Молдовы. Именно поэтому в День памяти и скорби мы собрались здесь на презентации книги.

Олег Таценко