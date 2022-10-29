Как лучше переносить переход на зимнее время: совет специалиста

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Республика Молдова переходит на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября.

По словам психиатра центра психического здоровья Анны Кодряну, смена времени влияет на эмоциональное здоровье людей, и самая большая проблема – нарушение сна, передает ipn.md.

– У нас есть биологические часы и рефлексы. В течение полугода мы просыпались в определенный час, но когда время меняется, люди должны адаптироваться к новому режиму, а это вызывает некоторый дискомфорт, – отметила врач.

Чтобы легче перенести этот период, желательно отходить ко сну в одно и то же время. Оптимальное время отхода ко сну – 22:00. Для поддержания активности, людям в среднем необходимы 7-8 часов здорового сна. Что касается диеты, то лучше избегать обильных приемов пищи в поздний час. Для лучшего засыпания, полезны вечерние прогулки.

По словам врача, в интервале с 23:00 до 1:00 в организме выделяется мелатонин и соматотропный гормон, гормон роста для детей, который также положительно влияет на метаболизм у взрослых.

– Если долгое время мы не спим в эти часы, могут появиться негативные последствия, такие как состояние хронической усталости, истощение. Люди, которые испытывают постоянные проблемы со сном, и они не исчезают в течение длительного периода времени (более двух недель) должны обратиться к специалисту, – сказала психиатр.

В марте 2019 года Европейская комиссия проголосовала за отказ от сезонной смены времени, начиная с 2021 года. Каждая страна-член ЕС могла выбрать, какое время оставить – “летнее” или “зимнее” (стандартное время).

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