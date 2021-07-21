Как лечиться бесплатно при ковиде?

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Каким образом медицинская страховая компания компенсирует лекарства, которые назначает семейный врач при ковиде, если схема лечения диктуется по телефону, а лекарства приобретаются за счёт пациента, без выданных рецептов? С. Никитин, Кишинёв

Отвечает Габриела Железный, начальник управления лекарственных средств Национальной компании медицинского страхования (НКМС):

– Если пациенту поставлен диагноз COVID-19, у него проявляются симптомы данного заболевания в лёгкой или средней форме и он находится на лечении в домашних условиях, он имеет право на компенсируемые лекарства в полном объёме. Компенсированные медикаменты для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях назначаются как застрахованным, так и незастрахованным лицам. Семейный врач выписывает рецепт или рецепты на компенсированные лекарства и вносит конкретные рекомендации в медицинскую карту пациента. Согласно Положению о выдаче/доставке на дом компенсированных лекарств для больных COVID-19, утверждённому приказом Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, родственники пациента или медицинский/социальный работник берут у семейного врача рецепты, идут в аптеку, где фармацевт выдаёт им бесплатные препараты. Далее их передают заболевшему человеку с разъяснением способов применения, мер предосторожности и возможных побочных реакциях.