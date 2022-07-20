Как кризис повлиял на доходы населения?

0

Инфляция в Республике Молдова продолжает расти. На сегодня она уже достигла 32%. Эксперты говорят, что и это ещё не предел.

Каковы реальные доходы молдавских граждан? Лучше или хуже материальное положение людей по сравнению с кризисом 90-х годов прошлого столетия?

Мнение Ионицэ

На фоне беспрецедентной инфляции за последние 20 лет в этом году реальные доходы граждан будут ниже прошлогодних, а шок от падения – самый сильный за последние два десятилетия. Однако некоторые неверно истолковали, что молдаване сейчас живут хуже, чем в 1999 году. Сегодня у нас более мощный шок, чем в 1999 году, но реальные доходы населения по-прежнему намного выше. Для большего понимания я рассчитал заработную плату с 1991 года до сегодняшнего дня в пересчёте на стоимость лея в 2022 году.

Например, в 1991 году, когда Молдова обрела независимость, заработная плата в пересчёте на сегодняшний день составляла 4174 лея в месяц. К 1993 году зарплаты молдаван достигли минимального уровня за последние 80 лет, составив всего 1209 леев в месяц. Чтобы понять, как мы жили тогда, представьте себе сумму в 1209 леев на жизнь на месяц. И это была ещё средняя зарплата. Самые низкооплачиваемые работники получали примерно по 350 леев в месяц по сегодняшнему курсу национальной валюты РМ.

Вячеслав Ионицэ,

экономический эксперт IDIS «Viitorul»