Как к себе домой: нечистая на руку женщина похозяйничала в чужой квартире

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К правоохранителям обратился тираспольчанин. Пока он принимал душ, пропал кошелёк из куртки, висевшей в прихожей его квартиры.

Камеры наблюдения, установленные в подъезде, зафиксировали незнакомку, которая ненадолго входила в квартиру. Подозреваемую задержали, она успела потратить часть денег в ближайшем магазине.

Милиционеры выяснили: 43-летняя жительница Дубоссар гостила у родственников. Зашла в первый попавшийся подъезд, начала дёргать за ручки. Дверь одной из квартир была не заперта. Этим и воспользовалась злоумышленница.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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