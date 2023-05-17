Как изменятся основные валюты сегодня

Как изменятся основные валюты сегодня

Курс от Нацбанка на 17 мая. 

У доллара минус 2 бана. Сегодня он будет стоить 17 леев 78 банов.

Евро прибавит бан – 19,37.

Украинская гривна будет стоить 48 банов, румынский лей – 3 лея 91 бан, а российский рубль – 22 бана.

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