Как изменятся курсы валют в конце недели

Как изменятся курсы валют в конце недели

Национальный банк Молдовы установил курсы основных валют в стране на пятницу и выходные.

Так, доллар потеряет в цене 4 бана. Сегодня, а также в выходные он будет стоить 16 леев 93 бана.

У евро минус 1 бан. Его стоимость составит 19 леев 62 бана.

Украинская гривна будет стоить 60 банов за единицу. Румынский лей не изменится: его стоимость составит 4 лея 5 банов. Цена российского рубля – 23 бана.

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