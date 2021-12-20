Как избежать пищевых отравлений в праздники: рекомендации НАБПП

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В преддверии зимних праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) предупреждает население о необходимости приобретать продукты только в специально оборудованных и имеющих разрешение местах, где можно быть уверенным в том, что товары прошли ветеринарно-санитарный контроль и хранятся в надлежащих условиях.

НАБПП призывает граждан обращать внимание на температуру, при которой хранится мясо – она должна составлять 4±2°С. Мясо должно быть эластичным, от бледно-розового до тёмно-красного цвета, после нажатия пальцем оно должно принимать первоначальную форму. Продукт не должен быть липким или плохо пахнущим. На нём должен присутствовать штамп о прохождении ветеринарно-санитарного контроля, передаёт ipn.md.

Рыба должна храниться в холодильных помещениях или в специализированном оборудовании (в случае живой рыбы). Должен в обязательном порядке присутствовать сертификат, подтверждающий качество, происхождение и годность продукции, выданный под личную ответственность экономического оператора или поставщика. У испорченной рыбы легко отслаиваются чешуйки, она покрыта плохо пахнущей слизью, бронхи у неё серого или коричневого цвета.

Скорлупа яиц должна быть чистой, твёрдой, целой, матовой, пористой, без пятен и запаха. Срок хранения яиц при самой низкой температуре в холодильнике составляет 28 дней со дня снесения. Покупателям рекомендуется проверять информацию о предельном сроке потребления, указанную на каждом яйце в отдельности. Запрещается продажа яиц там, где ведётся торговля мясной, молочной продукцией или пищевыми продуктами, потребляемыми без термической обработки.

НАБПП предупреждает, что не следует покупать продукты питания на улицах, даже если они дешевле, поскольку они могут оказаться опасными и привести к пищевому отравлению.

При обнаружении продуктов или услуг ненадлежащего качества можно уведомить об этом НАБПП по телефону: 022-26-46-43, по Viber: 067675544 или по электронной почте: info@ansa.gov.md.

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