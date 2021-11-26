Как и предсказывал Додон, ПДС увеличила пенсионный возраст

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Сбылось последнее предсказание Игоря Додона о власти ПДС – вчера правящее большинство увеличило возраст выхода на пенсию в Молдове. Он составит 63 года как для женщин, так и для мужчин. Депутаты БКС жёстко раскритиковали решение, назвав его социальным геноцидом.

Как пояснил автор проекта, депутат ПДС Дан Перчун, увеличение пенсионного возраста приведёт к экономии 1,5 млрд леев в будущем году и 6-7 млрд в последующие 4 года. Он раскритиковал ранее принятое социалистами снижение.

Согласно принятому вчера закону, с 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию мужчин составит 63 года, а женщин – 59,6 лет с 1 января и 60 лет с 1 июля.

Ранее Игорь Додон заявлял, что ПДС осталось только увеличить пенсионный возраст. Все остальные его предсказания о власти “жёлтых” сбылись.

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