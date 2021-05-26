Как и кому принимать витамин D

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Про положительное влияние витамина D на здоровье знают, наверное, все. При этом у людей возникает много вопросов касательно данного вещества.

Так, например, не все понимают, какой вариант предпочтительнее – водный или масляный, натуральный или синтезированный, есть ли разница между витамином D и D 3 .

«Витамин D – это целая группа биологически активных веществ. Основная задача витамина D – усвоение в организме фосфора и кальция. Это очень важно для поддержания здоровья костей. При недостатке витамина D происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови. В организме начинают активизироваться процессы перехода кальция из костей скелета в кровоток, что в конечном итоге приводит к остеопорозу», – говорит врач-травматолог-ортопед Ольга Лиморенко.

Чем отличаются D и D 3 ?

Нередко можно услышать, что советуют принимать не витамин D, а препарат с приставкой к букве в виде цифры 3. А есть ли разница между ними?

«Скорее тут речь идёт о том, что просто не договаривают слово «три». Мы должны принимать холекальциферол – это и есть витамин D 3 , который вырабатывается в коже под действием солнца», – говорит Елена Перелыгина, терапевт, ревматолог.

«Этот вариант витамина организм получает либо под воздействием ультрафиолетовых лучей (холекальциферол – витамин D 3 ), либо с пищей (эргокальциферол – витамин D 2 )», – добавляет Ольга Лиморенко.

Можно ли пить самостоятельно препарат?

Сегодня витамин D находится в свободном доступе в любой аптеке. Естественно, у многих возникает желание использовать его самостоятельно. А можно ли делать так?

«При дефиците доза витамина D, необходимая организму, рассчитывается индивидуально специалистом после проведения лабораторных исследований», – отмечает Ольга Лиморенко. И в ходе лечения лучше держать показатели под контролем постоянно, чтобы отмечать соответствие норме, а это может сделать только врач. Переизбыток витамина тоже опасен.

Какая разница между естественным и в таблетках?

«Есть разные формы, например липосомальная. Натуральный витамин D можно получать из подсолнечника или ланолина. Вещество может тяжело усваиваться, если, например, у человека плохой желчеотток или присутствуют камни в желчном пузыре. В такой ситуации выбирают таблетированные препараты», – отмечает Елена Перелыгина.

Ольга Лиморенко советует добавлять в свой рацион продукты, содержащие витамин D.

«Первое – это жирные сорта рыбы. Гораздо меньше витамина D содержится в сыре, жирных молочных продуктах, яичных желтках. Ещё одним источником витамина D являются лесные грибы – лисички», – говорит Ольга Лиморенко.

Однако если появляются симптомы нехватки такого полезного вещества, которые обычно выглядят как мышечная слабость, потеря равновесия, склонность к падениям, а также ряд других признаков, стоит обратиться к врачу, пройти обследование и получить терапевтический курс восстановления уровня витамина D под контролем специалиста.

Зачем витамин D взрослым?

Чаще всего витамин D ассоциируется с детством – ведь именно молодые матери слышат регулярно рекомендацию давать детям капли витамина D, если нет яркого солнца. Это предупреждает проблемы с рахитом и родничком. А вот насколько важен баланс такого вещества для взрослых?

«Витамин D – это гормон, который дирижирует всеми остальными гормонами. И от него зависят ум, иммунитет и хороший сон», – говорит Елена Перелыгина.

«Хронический дефицит витамина D чреват серьёзными проблемами со здоровьем и значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолёгочных и аутоиммунных воспалительных заболеваний», – отмечает Ольга Лиморенко. Так что и взрослым следует контролировать количество такого вещества. Но исключительно вместе со специалистом и с расчётом точных схем приёма.

Масляный или водорастворимый – какой предпочтительнее?

Есть у многих вопросы и по форме выпуска препарата. Так, известно, что он есть на масляной основе, а есть на водной. Как отмечают специалисты, масляная основа используется по той причине, что витамин D жирорастворимый и лучше усваивается вместе с жирами. Кроме того, масло становится своего рода консервантом.

Водная основа – это нанодисперсные мицеллы. В составе жидкости есть вещества, которые стабилизируют эмульсии неполярных материалов в воде. По сути, здесь витамин уже готов к усвоению. И нарушения в работе печени не скажутся на том, как его воспримет организм.

Проводились исследования, в ходе которых учёные и медики изучали, какая форма усваивается лучше и быстрее. Результаты таких исследований однозначными назвать нельзя, так как следует учитывать ряд нюансов. Но в целом и тот и другой вариант со своей задачей при правильном назначении и применении справляются хорошо. Главное – чтобы вариант выбрал врач, который учтёт все особенности организма и сможет предложить оптимальное решение.

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Сладкий и болгарский: всё о пользе перца

Овощ-чемпион

По содержанию витамина С болгарский перец уступает только шиповнику и чёрной смородине, а среди овощей – он абсолютный чемпион. К тому же в перце есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбинки и делает перец незаменимым помощником нашего сердца и сосудов. Витамин Р делает стенки сосудов более эластичными, а витамин С чистит их от холестериновых бляшек. Благодаря этому сочетанию регулярное поедание перца способно снизить риск инсульта на 46%! Чтобы обеспечить организму суточную потребность в витамине С, нужно съесть всего лишь один крупный перчик. Причём больше всего витамина С содержится около плодоножки, поэтому старайтесь удалять её как можно аккуратнее, чтобы не повредить мякоть.

Есть в перце и витамины группы В (улучшают настроение, сон и состояние кожи и волос), калий (нужен для сердца), железо (улучшает состав крови), кремний (без него не может быть густых волос и крепких ногтей), йод (нормализует обмен веществ и отвечает за высокий интеллект).

Вместо лекарств

Не так давно итальянские учёные обнаружили в сладком перце вещества, способные снизить риск возникновения злокачественных опухолей. Особенно много таких веществ в зелёных плодах. Именно поэтому учёные рекомендуют ежедневно съедать хотя бы по одному зелёному перчику. Причём главными любительницами перца должны стать женщины – хотя этот овощ защищает от рака любой локализации, особенно эффективно он пред­отвращает опухоли молочной железы.

В банке

Свежий перец может храниться в холодильнике примерно неделю. Это не так уж много, поэтому попробуйте продлить ему жизнь. Например, замаринуйте. Это позволит сохранить от 60 до 80% витаминов. Однако помните, что сердечникам и гипертоникам лучше не злоупотреблять соленьями и маринадами. В них слишком много соли, а это может привести к повышению артериального давления. Острые закуски, такие как лечо, маринованные помидоры и перец, противопоказаны людям, страдающим гастритом и язвенной болезнью.

В морозилке

Ещё один способ сохранить перец на всю зиму – заморозка. В замороженных овощах сохраняются практически все полезные вещества. Вымойте стручки, удалите семена и хвостики и положите в морозилку. Разложите перец по пакетам так, чтобы в один пакет вошла одна порция. Кстати, если вы не хотите растерять их впоследствии, не размораживайте овощи в воде – при этом вымывается значительная часть витаминов.

Красный или зелёный?

Выбор зависит не только от ваших цветовых предпочтений, но и от того, зачем вам нужен перец. Если хотите приготовить салат, выбирайте любой понравившийся экземпляр – зелёный, оранжевый или красный. Учтите лишь, что красный перец слаще своих собратьев, да и витаминов в нём больше. Но какой бы цвет вы ни предпочли, помните: чем тяжелее перец, тем он сочнее, и чем меньше повреждений на кожице плода, тем больше витаминов в нём сохранилось.

Подготовила Анна Шатохина