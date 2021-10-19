Как фильтр не засорить?

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Что сделать, чтобы не допустить проблем с почками?

Думаете, если почки не в порядке, это сразу будет очевидно? Вовсе не обязательно. Да и симптомы, если таковые появятся, зачастую слишком многообразны, чтобы заподозрить что-то конкретное.

О том, как защитить почки и сохранить их здоровыми, рассказала врач-нефролог Дарья Садовская.

То, что мать-природа выдала нам почек сразу в двойном размере, – лучшее доказательство того, насколько важны они для нашего здоровья. Ведь это фильтр организма, а загрязнений из окружающей среды с каждым днём прибывает всё больше. Тут и третья бы почка, если честно, не помешала.

Чтобы быть спокойными за работу почек, положено ежегодно – а лучше дважды в год – проверять на уровень креатинина не только мочу, но и кровь.

Отчего кровь отравлена?

Нарушения в работе почек влекут за собой ухудшения со стороны всех других органов и систем. Именно поэтому симптомов, которые могут возникать при почечных заболеваниях, очень много, а специфических, наоборот, почти нет. Так что не стоит успокаивать себя тем, что если нет боли в пояснице, рези и учащённого мочеиспускания, крови в моче, то с почками всё в порядке. Ведь среди симптомов могут быть признаки, вовсе не связанные с мочеполовым трактом. Например, это могут быть зуд и сухость кожи, повышенная усталость, головная боль, резкое повышение артериального давления, неприятный запах изо рта и металлический привкус на языке, отёки ног, припухлость век и многое другое. Но часто и ничего из перечисленного нет, хотя болезнь прогрессирует – недаром почки считают «немым» органом.

Поэтому зачастую истинный диагноз выставляется с большим опозданием, и тот становится для пациентов громом среди ясного неба. Как показывают исследования, явные признаки нарушений работы почек появляются лишь тогда, когда их функция утрачена уже на 70%. В этом случае лечение уже будет очень сложное. Поэтому так важно регулярно проводить лабораторный контроль работы почек.

Почему диагностика непростая?

Общий анализ мочи для диагностики функции почек не показателен. Чтобы быть спокойными за их работу, положено ежегодно – а лучше дважды в год – проверять на уровень креатинина не только мочу, но и кровь. Однако нормальный уровень креатинина, увы, тоже ещё не повод выдохнуть с облегчением, ведь выраженные изменения в этом показателе происходят, лишь когда большинство нефронов (клеток, из которых состоят почки) уже поражено. Так что сам этот анализ лишь база для дальнейших вычислений. На его основе подсчитывают наиболее важные показатели:

■ СКФ (скорость клубочковой фильтрации), по которой можно выявить даже незначительные нарушения функции почек ещё при нормальном уровне креатинина;

■ уровень цистатина С (определение концентрации низкомолекулярного белка).

Но лучше провести комплексную программу по диагностике заболеваний почек, которую сейчас предлагают разные лаборатории.

Каковы причины болезни?

Причин болезней почек множество, но фундаментом для многих служит инфекция мочевыводящих путей, на фоне которой развивается воспаление, – сначала в мочевом пузыре, а потом и выше. Поэтому, например, обычный микробный цистит, к которому многие женщины относятся легкомысленно, нередко переходит в хронический, а тот затем приводит к пиелонефриту. Соответственно очень важно не запускать цистит, вовремя его лечить. А лучше – не допускать. То есть избегать переохлаждения, бесконтрольного приёма лекарств и всего того, что ослабляет иммунную защиту организма.

Гломерулонефрит, аутоиммунные поражения и ряд других заболеваний, при которых может развиваться почечная недостаточность, с инфекциями не связаны. Причинами болезней почек могут стать генетические факторы, травмы, высокое артериальное давление, сахарный диабет, опухоли, пожилой возраст. Также почки могут поражаться различными токсинами (лекарства, яды, алкоголь, пищевые токсины, профессиональные вредности). Нарушать работу этих органов может обструкция мочевыводящих путей.

Что включает профилактика?

Профилактика заболеваний почек эффективна и при этом доступна. Ничего особенного, кроме соблюдения правил здорового образа жизни, не требуется. Необходимо лишь:

избегать переохлаждения (одеваться по погоде, не ходить в промокшей обуви, не находиться долго в мокром купальнике);

вовремя и правильно лечить любые инфекции (от цистита до ангины и кариеса), а лучше своевременно вакцинироваться от них (в частности, конечно, от COVID);

избегать курения и алкоголя, в особенности пива;

быть физически активными (гиподинамия ухудшает циркуляцию крови и приводит к застойным явления в области таза);

высыпаться (нарушения сна приводят к снижению иммунитета);

не откладывать поход в туалет, терпя до последнего. Лишняя моча повреждает клубочково-канальцевую систему почек;

не заниматься самолечением. Принимать нужно только те лекарства, что назначил врач. Особенную осторожность нужно проявляться к приёму противовирусных, обезболивающих препаратов и антибиотиков;

не допускать набора лишнего веса;

контролировать артериальное давление;

соблюдать диету:

– ограничивать количество белка, провоцирующего образование камней в почках (тем более избегать белковых диет, типа «кремлевской»), но в то же время для почек опасны и безбелковые диеты (вегетарианство);

– стараться как можно реже употреблять солёные, острые и маринованные продукты;

– не переедать;

– пить не менее 1,5 л чистой воды, при этом ограничивая потребление крепкого чая и кофе, которые обладают обезвоживающим эффектом;

– налегать на свежие ягоды, фрукты и овощи – источники витаминов и клетчатки.

Елена Нечаенко

Вопрос – ответ

Чайный гриб и COVID-19

Защитит ли от коронавируса чайный гриб? В. Лунгу, Бельцы

Отвечает врач-гастроэнтеролог Константин Спахов:

– Чайный гриб приобретает популярность во всём мире как полезный напиток. Хотя на Западе он отличается от нашего. Там его продают в бутылках, называют комбучей, и он пастеризованный – в нём убиты грибки и бактерии. Наш самодельный напиток полезнее, он живой – содержит активные микроорганизмы и поэтому является пробиотиком, как и молочнокислые напитки. В нём много и других биоактивных веществ, образующихся в процессе брожения. Всё это обычно хорошо сказывается на иммунитете, но считать его лекарством от COVID-19 не стоит. Не нужно пить больше одного стакана в сутки. У тех, кто им злоупотреблял, были единичные случаи сильного закисления крови (лакто­ацидоз). Если есть запах уксуса, не пейте. Водителям надо знать, что в этом напитке может быть до 5% алкоголя.