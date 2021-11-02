Как фанера над Евросоюзом

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О том, как партнёры из ЕС кинули власти РМ в трудную минуту

Поздно вечером 29 октября представители молдавской делегации во главе с Андреем Спыну и российского «Газпрома» подписали контракт на поставку в Республику Молдова газа сроком на 5 лет.

Что подписали?

1 ноября А. Спыну провёл пресс-конференцию, объявив об итогах переговоров по газу и о том, что ждёт Молдову в будущем. Формула расчёта цены на газ, закупаемый Молдовой у «Газпрома», «является коммерческой тайной». Министр инфраструктуры и регионального развития А. Спыну отказался обнародовать формулу расчёта, сославшись на положения контракта, которые этого не позволяют. По условиям нового договора цена газа на ноябрь составляет $450 за 1 тыс. м³. На декабрь – под $400.

Тарифы на газ вырастут уже в ноябре. Цена, которую будет оплачивать потребитель, устанавливается АО «Молдовагаз», которое обращается в НАРЭ для пересмотра тарифа. В настоящее время за кубический метр газа потребители платят 4,9 лея. В ближайшие дни в НАРЭ будет принято решение о повышении тарифа на газ, и он для потребителей обязательно вырастет (по причине изменения курса валют, в том числе).

Поставки газа из Украины, Польши и Голландии обошлись бюджету Молдовы в $17 млн. Средняя цена, уплаченная за природный газ из альтернативных источников, составила около $1 млн за 1 тыс. м³ ($994). Финансовую помощь ЕС (€60 млн) мы возьмём. Деньги пойдут на помощь гражданам.

Соглашение о возмещении долга за российский газ Молдовой запланировано подписать до 1 мая. Будет проведён независимый аудит долга РМ перед «Газпромом». До тех пор, пока его не проведут, невозможно подписать соглашение о поставке газа. В ближайшее время соберётся соответствующая комиссия, которая примет решение о целесообразности продления чрезвычайного положения в энергетике.

Если мы до мая 2022 года не заключим соглашение с графиком погашения по задолженности $709 млн, тогда этот договор с «Газпромом» будет автоматически расторгнут. Значит, у нас нет никаких железных гарантий на поставку газа.

Молдова прогнула «Газпром»?

На первый взгляд, ПДС получила хорошую цену на газ – в два раза ниже рыночной. Власть отложила уплату долга до мая 2022 года, получила контракт на стабильные поставки газа на 5 лет.

Тролли и околовластные аналитики пишут, что ПДС чуть ли не прогнула «Газпром», унизила Россию, выбила выгодную цену на газ для Молдовы. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. Молдова сделала самые большие уступки «Газпрому» за последние 30 лет. «Газпром», по нашему мнению, фактически добился нескольких важных пунктов:

1) сохранил Молдову в качестве стабильного покупателя с контрактом на 5 лет, чего всегда и добивался;

2) получил удачную формулу привязки к нефти и газовому рынку и цену в $450 (с января она вырастет). Фактически Молдова заплатит с ноября почти в 4 раза дороже, чем в январе;

3) похоронил на 5 лет газопровод Яссы – Унгены – Кишинёв (в который Запад вложил около €150 млн), так как этот газопровод будет пустым;

4) добился признания долгов Молдовой (речь о $709 млн) после проведения аудита;

5) сохранил компанию «Молдовагаз» и все её активы, несмотря на попытки молдавских властей её обанкротить и вкачать все ресурсы в «Энергоком» с последующей продажей западным компаниям;

6) добился продолжения поставок газа Приднестровью, несмотря на истерию о необходимости блокады и отключения региона от газа;

7) по слухам (контракт ведь засекречен), «Газпром» заморозил внедрение Третьего энергетического пакета ЕС;

8) добился изоляции Украины в газовом вопросе. К тому же Россия и Беларусь отключили Украину от поставок угля и электроэнергии. Там уже начинается серьёзный энергетический кризис и рост цен на электричество на 25%;

9) поставки газа в Приднестровье укрепляют позиции Молдавской (Кучурганской) ГРЭС на рынке экспорта электроэнергии. Напомню, Кучурган сегодня предлагает 1 мегаватт электричества по $54, Украина – по $140.

Но есть и политические моменты. А. Спыну объявил, что переговоры были удачными, не было шантажа, тем самым опроверг заявления еврочиновников и свои собственные. Граждане узнали, что ЕС отказался выделить нам на газ необходимые €800 млн евро, оставив один на один с зимним холодом. Об этом объявил сам Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам.

Так кто кого переиграл?

Сделали всё… для провала!

Я ранее писал, что ПДС и лично М. Санду сделали всё, чтобы не подписать этот контракт. Всё это делалось под давлением Запада и главным образом США.

Участие М. Санду в Крымской платформе, заявление с трибуны ООН о выводе миротворцев, отказ от статуса наблюдателя в ЕАЭС, отключение Вечного огня в Кишинёве и в Кагуле, открытие мемориальной доски «румынским героям войны 1941 – 1945» – тому подтверждение. Главный переговорщик от Молдовы А. Спыну заявил на заседании парламента, что «Газпром» шантажирует Молдову. Многие европейские СМИ (Financial Times, Dewtche Welle) тут же подхватили эту идею, говоря о требованиях Кремля отказаться от курса на ЕС.

Одновременно правительство вкачало 1,7 млрд леев в «Энергоком», который тут же сделал несколько пробных закупок по 1 млн кубометров газа у поляков, украинцев, голландцев. Это был тот же российский газ, только по цене в $1000. Всего потратили $17 млн, пытаясь доказать «Газпрому», что у нас есть альтернативный газ.

Власть вела себя неадекватно, надеясь на то, что Кремль откажется от подписания контракта, а Молдова и США смогут трубить, что Россия решила заморозить маленькую, но гордую страну. Поэтому, помимо выпадов в сторону России, у Санду была сильная убеждённость, что Запад легко компенсирует ей €800 млн, необходимых на закупку газа.

26 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдова не останется без газа. ЕС готов выделить Кишинёву €60 млн помощи для «разрешения проблемы в энергетической сфере». Уже 28 октября М. Санду с полным оптимизмом заявила: «У нашей страны много друзей. Они нам помогут в газовой проблеме!» Но вечером 28 октября верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сделал заявление, которое шокировало лидеров ПДС: «Если бы газовая проблема Молдовы могла быть решена €60 млн, это не была бы проблема… ЕС не может компенсировать Молдове разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».

Проще говоря, Молдову просто кинули. Вот почему уже 29 октября контракт с «Газпромом» был подписан. Но и тут есть свои моменты. Если мы до мая 2022 года не заключим соглашение с графиком погашения по задолженности $709 млн, тогда этот договор с «Газпромом» будет автоматически расторгнут. Значит, у нас нет никаких железных гарантий на поставку газа. Следовательно в любой момент может опять начаться карнавал с закупками газа чёрт его знает у кого и Бог его знает по какой цене.

Могло быть иначе?

Примеры Германии, Венгрии, Армении, Сербии настойчиво убеждают нас в том, что контракт мог быть и более выгодным для Молдовы. Считать достижением контракт в $450, когда у Беларуси – $130, у Армении – $165, у Германии – $220, у Венгрии – $350, – надо быть, мягко говоря, чудилой. А ведь можно было бы начать переговоры в августе, а не в конце сентября, не так ли? Можно было отправить премьера или президента, а не скидывать всё на «Молдовагаз», а потом отправить вице-премьера.

А если бы не участвовали в Крымской платформе сразу после встречи с Дмитрием Козаком, была бы скидка или нет? Думаю, да. Тем более что о ней можно было договариваться на Евразийской экономической комиссии, где у Молдовы статус наблюдателя. Чуть не забыл! Молдова вышла из этой структуры аккурат во время переговоров по газу. Поэтому и будем платить за газ по 10 леев за кубометр. И то благодаря терпению «Газпрома», который понял игру ПДС и его западных кураторов.

После подписания контракта с «Газпромом» Санду дала большое интервью российскому «Коммерсанту», где тут же заявила, что не жалеет о своём участии в Крымской платформе. Короче, намёк тонкий, но понятный: позовут – пойду опять! Также Санду не признаёт статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС, которого добился Игорь Додон.

Вот так видит Санду дружеские отношения с Россией…

Богдан Цырдя,

политолог

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