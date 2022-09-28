Как действовать в чрезвычайных ситуациях: спасатели разработали специальные памятки

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) разработал два руководства о действиях, которые необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях и в случае радиационной или ядерной аварий.

По данным Министерства внутренних дел, оба справочника доступны на официальном сайте ГИЧС – www.dse.md. В материалах представлены правила безопасности и рекомендации по подготовке к различным опасным ситуациям. В то же время в руководства включены разделы с информацией о важных действиях, которые необходимо предпринять в случае ядерной или радиационной аварий. Также был создан информативный ролик о правилах личной безопасности, передаёт moldpres.md.

Материалы призваны информировать граждан о наиболее важных действиях, которые необходимо предпринять при возникновении опасных ситуаций, таких как пожары, дорожно-транспортные происшествия, теракты, взрывы, вооружённые нападения, радиационные и ядерные аварии.

МВД рекомендует гражданам ознакомиться с действиями, включёнными в указанные инструкции, чтобы быть готовыми правильно и оперативно реагировать в любой чрезвычайной ситуации.

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