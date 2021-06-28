Как Центр Биржевых Технологий вышел в ТОП консалтинговых компаний

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Консалтинговая компания Центр Биржевых Технологий основана в 2015 году, и менее чем за 5 лет стала лидером в своей отрасли.

Данная тенденция обусловлена подходом организации к своим клиентам, а также подбором трудового коллектива, в состав которого входят исключительно профессионалы финансовой сферы, с опытом работы на валютных и фондовых рынках. Сегодня мы подробно расскажем про систему работы ЦБТ, их преимущества и качества, позволяющие компании занимать наивысшие места в своей отрасли.

Сферы в которых работает Центр Биржевых Технологий

Как известно, изначально Центр Биржевых Технологий, был создан в виде консалтинговой компании, предоставляющей услуги крупным корпоративным клиентам в сфере инвестиций в финансовые рынки. Однако, достаточно быстро компания набрала популярность среди средств массовой информации, так как в ряду сотрудников организации были имена действительно выдающихся специалистов, способных спрогнозировать экономическую ситуацию в стране и мире с высокой точностью. Упоминания компании со стороны СМИ привлекло к организации множество внимания обычных граждан, желающих получить консультации у экспертов ЦБТ. В связи с этим, Центр Биржевых Технологий принял решение о расширении своей деятельности, и открыл онлайн школу, где любой желающий может получить финансовую грамотность, а также освоить такую профессию, как трейдинг. На данный момент компания имеет четыре офиса на территории Украины, а также крупнейшую онлайн площадку, позволяющую работать компании удаленно с любой точкой страны и мира.

Обучающие курсы от Центра Биржевых Технологий

Особую популярность ЦБТ имеет благодаря наличию курсов для начинающих участников финансовых рынков. На данных уроках любой желающий может научиться такой специальности, как трейдинг, и повысить свой личный уровень финансовой грамотности. Все курсы Центра Биржевых Технологий делятся на два варианта: стандартный и Вип. Стандартный пакет «CBT Belastium» – это обучение основам трейдинга и финансовых операций на групповых занятиях. В данном варианте, группа из 4-10 человек проходит курсы, затрагивающие такие темы, как работа с торговыми терминалами, психология трейдинга, мани менеджмент, анализ рынков, создание торговых стратегий и т.д. Весь курс длится в течении 10 дней, в роли преподавателей выступают действующие успешные трейдеры, эксперты финансовых рынков, и профессионалы биржевых операций. Пакет VIP рассчитан на людей, желающих получить индивидуальные курсы, которые будут основываться на уровне подопечного, выстраиваться под требования ученика. В данном варианте Вы самостоятельно можете выбирать график занятий и их интенсивность. Какие бы курсы Вы не прошли, Вы всегда имеете право получить дополнительные консультации, а в случае успешного завершения программы даже трудоустроиться в ЦБТ.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день, услугами компании Центр Биржевых Технологий воспользовались более 25 000 человек. При этом, негативных отзывов о системе обучения, качестве курсов, и их формате – практически нет, и все бывшие студенты отмечают профессионализм команды.

Дополнительные услуги компании ЦБТ

Образовательные курсы и консультации от Центра Биржевых Технологий – это далеко не все, что предлагает компания на сегодняшний день. Образовательный портал компании предлагает множество дополнительных услуг, предоставляющих возможность для любого желающего получить полезную информацию на бесплатной основе. Просто посетив онлайн портал ЦБТ Вы сможете найти точный и подробный экономический календарь, дающий подсказки для мелких и средних инвесторов, о том, в каких финансовых сферах ожидаются перемены, и на какие нюансы следует обратить внимание.

Также, на сайте можно найти уйму видеоуроков и мастер классов, доступных для каждого на бесплатной основе. Посетив социальные сети компании, трейдеры и инвесторы могут записаться на бесплатный онлайн вебинар, который проходит на еженедельной основе. В рамках этого мероприятия, можно получить практическую информацию из уст экспертов финансовых рынков, научиться работать с индикаторами и инструментами, а также узнать о изменениях в законодательстве, влияющей на индустрию в общем. Для тех, у кого нет времени на постоянный мониторинг важных новостей и поиск полезной информации, доступна бизнес-подписка. Оформив данную услугу, Вы каждую неделю сможете получать массу полезной информации, собранной в одном месте, через сервис электронной почты. Всё вышеперечисленное и делает компанию ЦБТ лидером финансовой индустрии и образования в данной сфере в Украине.