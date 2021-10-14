Как будут работать столичные банки сегодня

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Comertbank

Подразделения банка работать не будут.

Energbank

Клиенты смогут обслуживаться в кассах банка и по системе Online-Banking до 13:00.

Eurocreditbank

Ознакомиться с графиком работы филиалов банка можно здесь.

Eximbank

Подразделения банка работать не будут.

Fincombank

Филиалы банка будут работать по указанному ниже графику:

Mobiasbanca

Подразделения банка работать не будут.

Moldindconbank

Подразделения банка работать не будут.

Moldova Agroindbank

Некоторые филиалы банка будут работать по определённому графику. Ознакомиться с ним можно здесь.

ProCredit Bank

Подразделения банка работать не будут.

Victoriabank

Будут работать следующие филиалы банка:

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