Как будут работать столичные банки сегодня

Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.
Comertbank
Подразделения банка работать не будут.
Energbank
Клиенты смогут обслуживаться в кассах банка и по системе Online-Banking до 13:00.
Eurocreditbank
Ознакомиться с графиком работы филиалов банка можно здесь.
Eximbank
Подразделения банка работать не будут.
Fincombank
Филиалы банка будут работать по указанному ниже графику:
Mobiasbanca
Подразделения банка работать не будут.
Moldindconbank
Подразделения банка работать не будут.
Moldova Agroindbank
Некоторые филиалы банка будут работать по определённому графику. Ознакомиться с ним можно здесь.
ProCredit Bank
Подразделения банка работать не будут.
Victoriabank
Будут работать следующие филиалы банка:
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