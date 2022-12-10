Как будут работать Пограничная и Таможенная службы на зимние праздники

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Пограничная полиция и Таможенная служба создали совместный механизм сотрудничества на зимние праздники.

Руководители двух структур обсудили и проанализировали аспекты межведомственного сотрудничества, общие механизмы взаимодействия между пограничниками и таможенниками для обеспечения удобства и свободного передвижения.

Таким образом, в период, когда наблюдается повышенный поток пассажиров и транспортных средств, будет пополнен штат сотрудников и задействованы встречные полосы. Также будет применяться взаимный обмен данными и информацией о потоке пассажиров и транспортных средств, пишет moldpres.md.

Кроме того, обсуждался и принцип «единого окна», который упростит и обеспечит оперативность контроля при пересечении государственной границы.

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