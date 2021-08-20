Как будут работать почтовые отделения на августовские мини-каникулы (ДОКУМЕНТ)

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В субботу, 21 августа, все почтовые отделения страны будут работать в обычном режиме. А 27 и 31 августа, когда в республике отметят День независимости и «Limba noastră», все подразделения «Почты Молдовы» будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время 28 и 30 августа более 60 почтовых отделений в стране будут работать, но по сокращённому графику, с которым подробнее можно ознакомиться ниже:

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