Как будут работать почтовые отделения на августовские мини-каникулы (ДОКУМЕНТ)

Как будут работать почтовые отделения на августовские мини-каникулы (ДОКУМЕНТ)

В субботу, 21 августа, все почтовые отделения страны будут работать в обычном режиме. А 27 и 31 августа, когда в республике отметят День независимости и «Limba noastră», все подразделения «Почты Молдовы» будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время 28 и 30 августа более 60 почтовых отделений в стране будут работать, но по сокращённому графику, с которым подробнее можно ознакомиться ниже:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md