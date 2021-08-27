Как будут работать медучреждения страны в период мини-каникул

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С 27 по 31 августа все медучреждения страны будут предоставлять услуги населению в полном объёме. Не будет приостановлена и вакцинация против COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным пресс-службы ведомства, в указанный период будет проводиться отбор биологических проб для выявления вируса SARS Cov-2, диагностика и наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19, а также иммунизация против коронавируса. Все центры и пункты вакцинации в стране будут работать с 08.00 до 15.00.

Мобильные пункты вакцинации в Кишинёве будут функционировать с 08.00 до 18.00 в указанных ниже локациях:

27 августа – площадь Великого национального собрания, ул. А. Пушкина, и пешеходная улица;

28 августа – ул. Соколень 7/2, возле рынка “Чеукарь”, и на ул. Армянская, у входа на Центральный рынок;

29 августа – Хынчештское шоссе, ул. Академическая, возле маркета Fidesco, и на ул. Армянская, у входа на Центральный рынок;

30 августа – ул. Каля Ешилор, возле парка “Алунелул”, и в г. Ватра, у центра здоровья;

31 августа – площадь Великого национального собрания, ул. А. Пушкина, и на пешеходной улице.

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